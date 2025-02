Share on Twitter

Carnevale 2025: Cirò Marina pronta a rivivere la magia tra colori, musica e tradizione

Dopo il grande successo dello scorso anno, Cirò Marina si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevale, con ancora più entusiasmo, colori e spettacolo. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Sergio Ferrari, e al supporto dell’Assessorato al Turismo, rappresentato da Giuseppe Strancia, e del Consigliere Delegato allo Spettacolo, Francesco Affatato, la manifestazione si conferma un appuntamento atteso e partecipato da tutta la comunità.

Nel 2024, l’associazione “Il Faro – Officina delle Idee” ha affiancato l’Amministrazione Comunale nella ristrutturazione dei carri già esistenti, contribuendo in modo significativo alla rinascita di un evento che mancava da troppi anni. Quest’anno, l’impegno dell’associazione cresce ulteriormente: sarà proprio “Il Faro – Officina delle Idee” a curare l’organizzazione del Carnevale, portando avanti con passione e dedizione una manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso per Cirò Marina.

A guidare l’associazione è il presidente Giovanni Rotondo, che insieme a un gruppo affiatato di soci e volontari sta lavorando per garantire la riuscita dell’evento e per offrire alla città un Carnevale sempre più ricco e coinvolgente.

IL PROGETTO 2025: TANTI CARRI ALLEGORICI PER UN CARNEVALE MAI VISTO PRIMA

L’edizione 2025 vedrà la presenza di quattro carri allegorici di importanti dimensioni, realizzati grazie all’impegno e alla creatività dell’associazione “Il Faro – Officina delle Idee”.

Due di questi carri sono stati creati interamente da zero, segnando un traguardo significativo per il Carnevale di Cirò Marina e avvicinandolo ai grandi eventi carnevaleschi della tradizione italiana.

Il primo carro affronterà un tema storico locale , celebrando la cultura e l’identità del nostro territorio.

affronterà un , celebrando la cultura e l’identità del nostro territorio. Il secondo carro, invece, sarà dedicato a un tema internazionale di grande attualità, con l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere il pubblico attraverso l’arte e la satira.

Accanto a questi, sfileranno altri carri realizzati con il contributo delle scuole del territorio, delle associazioni e di gruppi di privati. Il lavoro delle maestre, dei bambini e dei loro genitori è straordinario: con passione e creatività, hanno dato vita a opere che rappresentano il vero spirito del Carnevale, fatto di condivisione, fantasia e partecipazione collettiva.

Stanno lavorando con altrettanta passione anche maestre e allievi/e delle scuole di ballo, che arricchiranno l’evento con esibizioni coreografiche e tanta energia positiva. Il coinvolgimento del mondo scolastico, sportivo e privato è una dimostrazione concreta di come il Carnevale possa essere anche un’occasione educativa e formativa, capace di stimolare nei più piccoli il senso di appartenenza alla propria comunità.

I PROTAGONISTI DEL CARNEVALE 2025

La realizzazione dei carri allegorici è resa possibile grazie al lavoro di numerosi volontari, ai quali va il ringraziamento dell’associazione.

Un riconoscimento speciale va a Francesco “Frank” Pirito, artista locale di grande talento, che ha messo a disposizione la sua creatività per questa nuova esperienza, dimostrando un’incredibile versatilità nella realizzazione dei carri. Pirito, già apprezzato in altri ambiti artistici, si è recentemente unito all’associazione come socio, portando il suo contributo artistico a un livello ancora più alto.

Un grazie particolare va anche a Pasquale Calabretta e Gennarino Filippelli, due figure storiche del Carnevale ciromarinese, che con passione e dedizione stanno mettendo anima e corpo nella realizzazione dell’evento.

La direzione artistica è affidata al direttivo dell’associazione, con il prezioso supporto di Alfonso Calabretta, per garantire una visione condivisa e una cura minuziosa di ogni dettaglio della manifestazione.







VERSO IL FUTURO: IL FARO SI IMPEGNA A DARE CONTINUITÀ AL CARNEVALE

Il Carnevale di Cirò Marina non è solo una festa, ma un patrimonio culturale da preservare e valorizzare. Per questo, l’associazione “Il Faro – Officina delle Idee”, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, si pone l’obiettivo di garantire continuità e crescita a questa manifestazione, affinché possa diventare un evento di riferimento per il territorio, capace di attrarre sempre più partecipazione e interesse.

Attraverso l’arte dei carri allegorici, la musica e il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadini, il Carnevale può diventare un motore di aggregazione sociale e di valorizzazione culturale, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza della comunità e a promuovere l’identità locale.

Grazie all’impegno condiviso tra Amministrazione Comunale, associazioni e volontari, il Carnevale di Cirò Marina è tornato a risplendere.

L’appuntamento è per il 2 e il 4 marzo: Cirò Marina è pronta a vivere un’edizione indimenticabile!

Associazione “Il Faro – Officina delle Idee”