Share on Twitter

Share on Facebook

67° carnevale di Castrovillari e festival internazionale del Folklore

dal 22 febbraio al 4 di marzo 2025

X^ EDIZIONE DI “VETRINE E MASCHERE”

Luigi Le Voci

Castrovillari. Ritorna il riconoscimento popolare per le vetrine più belle del Carnevale, 67° edizione in programma nella città del Pollino dal 22 febbraio al 4 di marzo 2025.







ADVERTISEMENT

Il concorso “Vetrine in Maschere” giunto alla X^ edizione, che quest’anno è intitolato al compianto artista, Luigi Le Voci, nasce dalla voglia di premiare i commercianti più sensibili nei confronti di una manifestazione più importante e longeva della Calabria, nonché una vera e propria risorsa per la città in termini di immagine e di turismo. Il coinvolgimento popolare che da sempre contraddistingue questa manifestazione, si manifesta anche attraverso la partecipazione degli esercenti della città.

Si tratta di uno dei principali punti di contatto coi commercianti della città, sempre attenti ad allestire durante i giorni del Carnevale, le proprie vetrine e con esse raccontare la storia, le tradizioni, la bellezza di un evento carnascialesco ormai annoverato tra i dieci Carnevali più importanti d’Italia.

La scorsa edizione è stata premiata, dai like sulla pagina Fb del Carnevale di Castrovillari, l’attività “ The Spaces” di C.so Garibaldi a Castrovillari.

Sarà il giornalista e fotografo, Angelo Biscardi, curatore del concorso, a fotografare le vetrine ma anche le attività potranno mandarle all’indirizzo mail prolococv@libero.it entro le ore 24.00 della giornata del giovedì grasso incoronazione di “Re Carnilivaru”, (27 febbraio 2025).

Le preferenze finali della X edizione, verranno registrate dal presidente della Pro Loco, Eugenio Iannelli.

La Pro Loco cittadina punta sulla 67^ edizione anche per moltiplicare il gradimento di un concorso che poggia sull’entusiasmo dei commercianti i quali sapranno, con la passione che li ha sempre contraddistinti, raccontare, in ogni angolo della nostra bella città, una passione che affonda le sue radici nella stessa leggenda del Carnevale di Castrovillari.

Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, l’ARSAC, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato Difesa Consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand, Repubblica Italiana, Castrovillari Città Festival e Calabria Straordinaria