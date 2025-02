Rafforzare la cooperazione tra istituzioni, imprese agricole, ricercatori e altri attori del settore per promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel comparto agricolo regionale.

Con questi obiettivi è stato costituito il Coordinamento Regionale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), strumento strategico messo in atto dall’UE per perseguire l’obiettivo trasversale della PAC 2023-2027.

“AKIS rappresenta una grande opportunità per la Calabria” – commenta l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – “perché attraverso un partenariato multidisciplinare permetterà di affrontare le sfide emergenti del settore, come il cambiamento climatico, la digitalizzazione, la biodiversità e la sicurezza alimentare, favorendo allo stesso tempo la crescita di un’agricoltura innovativa e sostenibile. Il nostro impegno – conclude Gallo – è quello di garantire che le pratiche agricole siano all’avanguardia e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento”.

Il Coordinamento regionale AKIS avrà il compito di sviluppare una rete di collaborazione tra i diversi attori coinvolti nel sistema agricolo regionale, tra cui enti di ricerca, università, aziende agricole, istituzioni locali, associazioni di categoria e altre realtà che operano nel settore.







Sarà, inoltre, un punto di riferimento per la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli agricoltori, con l’intento di rafforzare la loro capacità di adottare nuove tecnologie e approcci sostenibili.