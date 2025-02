Share on Twitter

La scelta di collocare la base operativa Canadair presso l’aeroporto di Crotone segna un importante passo avanti per la Città capoluogo e per l’intera Provincia. L’infrastruttura, con l’adeguamento di nuovi hangar e strutture tecniche, non solo rafforzerà le capacità di intervento contro gli incendi boschivi ma rappresenterà anche un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale.



È fondamentale evidenziare che la presenza della base non inciderà in alcun modo sul traffico passeggeri. L’esperienza di Lamezia Terme ha già dimostrato come sia possibile coniugare efficacemente operazioni commerciali e di protezione civile. Grazie a questa nuova funzione, Crotone acquisisce un ruolo di primo piano nel sistema di emergenza nazionale, garantendo tempi di intervento ridotti e una maggiore capacità di risposta a fronte di eventuali catastrofi naturali.



Questo progetto, inoltre, porterà con sé significativi investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e creerà opportunità per il territorio, contribuendo alla crescita del tessuto economico locale e favorendo l’attrazione di ulteriori servizi e attività. Riteniamo che il potenziamento dell’aeroporto possa stimolare nuove rotte commerciali e incrementare il turismo, valorizzando così una delle risorse più importanti della nostra provincia.



Fratelli d’Italia continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione del progetto, con l’obiettivo di garantire che tutti i benefici promessi siano pienamente realizzati e che Crotone possa sfruttare al massimo questa grande opportunità. Crediamo fermamente che l’arrivo della base Canadair, oltre a migliorare le capacità di risposta alle emergenze, rappresenti un primo passo verso la trasformazione dell’aeroporto in un hub strategico per l’intera Calabria.







Michele De Simone Presidente Provinciale FDI

Saverio Punelli Consigliere Provinciale FDI