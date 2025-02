A nome del Comando della Polizia Locale mi corre l’obbligo di scusarmi con i cittadini per il disservizio creatosi ieri sera a causa della mancata riapertura della ZTL sul lungomare cittadino dopo le ore 20,00 per come previsto dai provvedimenti assunti.

Purtroppo il sistema automatizzato ha riscontrato un problema di tipo tecnico che, appena pervenuta la segnalazione al comando, prontamente il personale preposto ha risolto sbloccando manualmente il sistema.

I varchi sono rimasti chiusi per circa 45 minuti oltre l’orario previsto e questo ha determinato disordine del traffico veicolare sul lungomare prontamente risolto dai colleghi delle volanti della Polizia di Stato intervenuti immediatamente e che ringrazio pubblicamente per la loro efficienza.







Stamattina ho predisposto una immediata verifica tecnica dei sistemi affinché tali disservizi non si verifichino più.

Naturalmente ho disposto che i verbali rilevati per i passaggi in ZTL oltre l’orario previsto (le ore 20,00 di ieri) siano annullati in autotutela per cui non sarà notificata alcuna sanzione.