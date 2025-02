Nel suggestivo scenario del Castello di Santa Severina, il 15 febbraio 2025 si è tenuta la presentazione del libro di poesie Di lentissimo azzurro dell’acclamata autrice Angela Caccia. Questo evento culturale ha attratto un pubblico attento e appassionato, pronto ad immergersi nelle parole dell’autrice e a lasciarsi trasportare dalle emozioni evocate dalle sue poesie.

La presentazione, svoltasi nel Salone delle scuderie del castello, è iniziata alle 17:30 con la partecipazione di vari illustri ospiti. Tra questi, la soprano Bianca Sarcone ha incantato i presenti con la sua voce melodiosa, accompagnata dal coro in Domino e dal Maestro Francesco Pignanelli, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. La loro performance è stata un omaggio alla musica e alla parola, creando un ponte tra le diverse forme d’arte.

L’evento è stato presentato da Anna Violante, che ha saputo guidare il pubblico attraverso i vari momenti della serata con eleganza e competenza. Un breve ma significativo intervento della Prof.ssa Maria Concetta Ammirati ha offerto un’analisi approfondita del lavoro di Angela Caccia, mettendo in luce la profondità e la delicatezza delle sue poesie.

Gli spettatori hanno avuto l’opportunità di ascoltare anche gli interventi video dei poeti Claudia Piccinno e Francesco Filia, che hanno condiviso le loro riflessioni e il loro apprezzamento per il lavoro dell’autrice. Questo ha aggiunto una dimensione ulteriore alla serata, arricchendo il dibattito culturale e offrendo diversi punti di vista.







ADVERTISEMENT

Angela Caccia, protagonista dell’evento, ha emozionato il pubblico con la sua genuinità e la sua passione per la scrittura poetica. I suoi versi, raccolti nel volume Di lentissimo azzurro, sono stati letti e interpretati, suscitando profonde emozioni nei presenti. L’autrice ha condiviso aneddoti e riflessioni personali, offrendo uno sguardo privilegiato sul processo creativo che ha portato alla nascita di questo libro.

In Di lentissimo azzurro Angela Caccia esplora temi universali come l’amore, la perdita, il trascorrere del tempo, la memoria e il rapporto con la natura, attraverso immagini evocative e un linguaggio sapientemente cesellato. La sua poesia invita a un’esperienza di lettura attiva e partecipativa, dove il lettore è chiamato a confrontarsi con le proprie emozioni e interpretazioni. La scrittura di Caccia è ricca di dettagli sottili, capace di catturare momenti fugaci e di trasformarli in riflessioni poetiche. La dimensione esistenziale del testo emerge con forza, invitando il lettore a riflettere sul significato del vivere e a immergersi in un’indagine sul senso delle esperienze quotidiane.

A supportare l’evento il Comune di Santa Severina, il Museo del Caffè, la Pro Loco Siberene e la Cooperativa Aristippo, a dimostrazione dell’importanza e della rilevanza culturale dell’iniziativa. La presentazione del libro di Angela Caccia ha rappresentato un momento di grande valore per la comunità, capace di unire persone di diverse età e background attorno all’amore per la poesia e la letteratura.