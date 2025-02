Share on Twitter

Importante iniziativa del gruppo Marrelli per un futuro sostenibile

Crotone, 17 Febbraio 2025 – È stato inaugurato nei giorni scorsi, presso le aziende del Gruppo Marrelli in località Passovecchio, il più grande impianto fotovoltaico con scambio sul posto della provincia di Crotone. Per la realizzazione dell’impianto è stata scelta un’azienda del territorio crotonese seria ed affidabile: AURORA INNOVATIONS di Emanuele Drago, che insieme alla sua squadra di tecnici ha effettuato un lavoro eccellente.

L’impianto composto da 1556 pannelli, ha una potenza complessiva di 680 KW e garantisce una produzione di energia annua di circa 1,2 mil di KWh/annuo , di cui il 70% sarà auto consumato dalle strutture di Marrelli Health, permettendo così una riduzione dei costi in bolletta di oltre il 60%.

Marrelli Health dal 2024 ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità ambientale, fatto di azioni strategiche volte a garantire la salvaguardia dell’ecosistema e ridurre l’impatto ambientale.

Il parco fotovoltaico, grazie alla sua estensione e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, sarà in grado di produrre una quantità significativa di energia pulita, riducendo l’impatto ambientale delle attività del gruppo e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici.







A livello ambientale, i dati relativi al consumo energetico dell’impianto si traducono invece con un taglio delle emissioni di CO2 di oltre 199 mila kg/anno, corrispondenti alla messa a dimora di 10.950 alberi/anno.

“Ci siamo prefissi anche un altro importante obiettivo, quello di diventare un’azienda plastic-free – ha aggiunto la Presidente del Gruppo, Antonella Stasi Marrelli – quindi nei prossimi due anni cercheremo di raggiungere anche questo obiettivo”.

Questa imponente infrastruttura rappresenta solo un passo di quell’ambizioso percorso che Marrelli Group intende proseguire per consolidare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale ma, al contempo, è un’azione tangibile di come le aziende debbano essere “protagoniste attive” nella transizione ecologica per contribuire concretamente alla costruzione di un futuro sostenibile.