Nella giornata di oggi personale della Questura di Crotone – Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari di tipo personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di cinque soggetti crotonesi.

A carico degli indagati – in ordine ai quali il G.I.P. disponeva la misura della custodia cautelare in carcere – nell’ordinanza cautelare viene riconosciuta la gravità indiziaria in ordine ai reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni.

La complessa e impegnativa attività investigativa, effettuata dalla Questura di Crotone Squadra Mobile sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, prendeva le mosse dalla violenta aggressione perpetrata a Crotone nel novembre 2024 in danno di un uomo con la finalità di spogliarlo dei suoi beni. Nell’immediatezza dei fatti si procedeva all’arresto in flagranza di due uomini.







Tuttavia, le verifiche investigative proseguivano al fine d’individuare i possibili complici dei due soggetti già tratti in arresto. Gli esiti investigativi in tal modo conseguiti – ottenuti grazie all’assunzione di informazioni, attività di riconoscimento fotografico e analisi scientifiche – hanno permesso di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) la gravità indiziaria circa la realizzazione in danno del malcapitato dei reati di sequestro di persona, rapina e lesioni.

Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.