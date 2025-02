Il Mr. Hair Award è uno degli eventi più prestigiosi nel settore della bellezza, dove oltre 200 professionisti di tutto il mondo si sfidano per dimostrare le loro abilità artistiche e tecniche. Ivan Crisopulli ha partecipato il 16 e 17 febbraio al campionato mondiale tenutosi a Paestum, con entusiasmo e determinazione, portando a casa 3 premi che celebrano la sua creatività, precisione e innovazione.

“Tra i numerosi premi ricevuti, uno dei più prestigiosi è stato il 1° posto nella categoria Posticcio per la miglior acconciatura estrosa, realizzando un fiore e un intreccio complesso fatti interamente di capelli.”

Gli è stato conferito anche il 3° posto al Museo delle Acconciature, che ha riconosciuto le sue eccezionali abilità nel creare un pappagallo interamente realizzato con capelli.

La sua squadra, sotto la sua guida, ha ottenuto risultati straordinari, con 7 degli 8 membri premiati in categorie che spaziano dall’acconciatura, alla miglior tecnica di balayage, fino al trucco glamour e sposa. Questo trionfo ha confermato non solo il talento di Ivan, ma anche la sua capacità di motivare e coordinare un team per raggiungere obiettivi straordinari. La sua leadership è stata decisiva nel portare ogni membro della squadra al massimo delle sue capacità.







Inoltre, la sua squadra, chiamata PETELIA, è stata premiata per la sua creatività e innovazione.

La formazione della squadra è così composta:

Marzio Gallello – Hair Stylist

– Hair Stylist Virginia Caccacavano – Hair Stylist – Make Up Artist

– Hair Stylist – Make Up Artist Francesca Capalbo – Hair Stylist

– Hair Stylist Antonino Accetta – Hair Stylist

– Hair Stylist Sabina Mottola – Hair Stylist

– Hair Stylist Maria Sergi – Make Up Artist

– Make Up Artist Giovanna Colicchio – Hair Stylist

– Hair Stylist Lina Natale – Hair Stylist

Crisopulli non è solo un parrucchiere, ma un vero e proprio innovatore. La sua passione per le acconciature e le tecniche più moderne lo ha portato a diventare esperto in materia, tanto da essere riconosciuto formatore per altri professionisti del settore.

La sua capacità di adattare le tendenze internazionali alla cultura locale e alle diverse tipologie di capelli è ciò che lo rende particolarmente apprezzato.

Con una carriera in continua ascesa e ora con 3 prestigiosi premi mondiali nel suo palmarès, Ivan Crisopulli non si accontenta di quanto raggiunto finora. Il suo obiettivo è quello di continuare a innovare nel settore, cercando sempre nuove tecniche e idee che possano stupire i suoi clienti. Il suo impegno nella formazione continua, infatti, lo ha reso anche un punto di riferimento per molti giovani parrucchieri che vogliono imparare da lui.

Ivan Crisopulli non è solo un parrucchiere, ma un vero e proprio artista della bellezza. Con la sua passione, la sua creatività e il suo impegno, ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama del settore. I suoi 3 premi al Mr. Hair Award, uniti alla sua straordinaria leadership, che ha portato la sua squadra a ottenere successi in molteplici categorie, sono la testimonianza della sua eccellenza.

Ogni taglio, ogni colore, ogni acconciatura che realizza è un’opera che racconta la sua visione della bellezza: quella che parte dalla persona e che riesce a trasformarsi in un’esperienza unica e personale.

Il suo salone si trova a Strongoli, provincia di KR.