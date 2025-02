Movimento 5 Stelle Strongoli: Inaugurazione della sede con l’europarlamentare Pasquale Tridico e convegno “Prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno in chiave europea”

Il 16 febbraio è stata una giornata di grande importanza per il Movimento 5 Stelle di Strongoli, che ha festeggiato l’inaugurazione della nuova sede situata in contrada Gangemi sulla SS 106. L’evento, che ha registrato un’ampia e sentita partecipazione, è stato arricchito dal convegno “Prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno in chiave europea”, con la presenza dell’europarlamentare Pasquale Tridico, il quale ha tagliato il nastro inaugurale.

Durante il convegno, oltre all’On. Tridico, hanno preso la parola diversi relatori di rilievo. La coordinatrice provinciale del M5S, Elisabetta Barbuto, ha discusso tematiche cruciali per il territorio, come la bonifica di Crotone, sottolineando gli sforzi compiuti negli ultimi anni. Il Sindaco di Strongoli, Francesco Benincasa, ha invece espresso preoccupazioni per la gestione degli investimenti nella zona, in particolare per la viabilità stradale e ferroviaria.

Il Segretario del M5S di Strongoli, Salvatore Lettieri, ha aperto la serata con i saluti ai presenti, sottolineando l’importanza della nuova sede come punto di riferimento per i paesi limitrofi come Torre Melissa, Cirò, Rocca di Neto, Casabona, Cotronei e San Nicola dell’Alto ecc. ha inoltre ribadito la stretta collaborazione con la Referente provinciale Elisabetta Barbuto e il suo staff, con l’obiettivo di far nascere nuovi gruppi territoriali.

Un momento cruciale dell’evento è stato quando il Segretario Lettieri ha consegnato le chiavi della sede all’europarlamentare Tridico e all’onorevole Elisabetta Barbuto, simbolo di una stretta collaborazione tra le principali sedi del Crotonese e del Cosentino, ha inoltre annunciato la disponibilità della sede per i simpatizzanti dei paesi vicini e per tutti coloro che vorranno intraprendere iniziative di dialogo, aggregazione e dibattito a favore della comunità.

La referente giovani del gruppo di Strongoli, Antonia Pia Lucente, ha poi salutato i presenti, esprimendo il suo massimo impegno per il ruolo assunto e rinnovando l’invito a collaborare con il gruppo territoriale.







ADVERTISEMENT

L’europarlamentare Pasquale Tridico ha concluso il convegno affrontando l’argomento del giorno: “Prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno in chiave europea”. Tridico ha delineato un quadro dettagliato delle problematiche del Mezzogiorno, spaziando dall’ambito economico e lavorativo a quello occupazionale, fino ad arrivare alle questioni nazionali ed europee. Ha inoltre citato problematiche rilevanti come il settore automobilistico e il suo indotto, offrendo spunti estremamente interessanti.

L’evento si è concluso con un caloroso applauso dei presenti, seguito da un buffet organizzato per l’occasione, durante il quale i partecipanti hanno potuto brindare al buon auspicio della nuova sede.

Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno garantito la sicurezza dell’evento: la Questura di Crotone con la presenza della Digos, i Carabinieri di Strongoli, la Prociv Italia Petelia Strongoli e la Prociv Vergadoro di Strongoli.