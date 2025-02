Share on Twitter

Cirò – Dopo mesi di disagi per gli automobilisti, causati dalle numerose buche formatesi in seguito ai lavori di posa dei tubi della rete fognaria, sono finalmente iniziati i lavori di bitumazione sulla strada provinciale SP10 Cirò-Crucoli.

L’intervento, atteso da tempo, metterà fine ai problemi di viabilità, che avevano suscitato numerose lamentele da parte dei cittadini, e garantirà una maggiore sicurezza stradale. Si tratta del rifacimento completo del manto stradale, che interessa il tratto che parte da via San Leonardo e scende verso la località Madonna della Catena.

Durante i lavori, il traffico procede su una sola carreggiata, con inevitabili rallentamenti, ma il disagio temporaneo sarà presto ripagato da una strada più sicura e agevole per tutti.

A dare la comunicazione sono stati il sindaco Mario Sculco e l’assessore all’Agricoltura Francesco De Fine, che hanno seguito da vicino l’andamento dell’intervento della Società Sogea e si sono detti soddisfatti per l’avvio dei lavori.







“Era una questione di primaria importanza per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità della zona. Finalmente, dopo mesi di attesa, possiamo restituire alla comunità una strada in condizioni ottimali”, ha dichiarato il primo cittadino.

Per mesi, la SP10 è stata costellata da buche pericolose, soprattutto nel tratto che da via San Leonardo scende verso la Cappella, rendendo difficoltosi gli spostamenti per residenti, lavoratori e agricoltori della zona.

Con il ripristino del manto stradale, non solo i cittadini potranno circolare in sicurezza, ma anche le attività economiche locali ne trarranno beneficio, facilitando il trasporto di merci e prodotti agricoli.

Ora, grazie a questo intervento tanto atteso, i residenti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e guardare con più serenità alla viabilità del territorio.