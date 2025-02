Sabato 15 febbraio, la Volley Cirò Marina ha conquistato un traguardo storico, qualificandosi per la Final Four di Coppa Calabria di serie C dopo la vittoria contro la Mammina Avolio Castrovillari. Con questa affermazione, la squadra si prepara ad affrontare le più forti formazioni del torneo, come Paola, Vibo e Pizzo, favorite anche per la vittoria del campionato. Una qualificazione che arriva al secondo anno della società in Serie C, confermando una crescita costante e un successo che ha sorpreso e appassionato il pubblico.

La Cronaca della Gara



Nel primo set, la tensione è palpabile. Le ragazze di coach Stara iniziano un po’ contratte, permettendo al Castrovillari di prendere un vantaggio di 7-9. Ma il time-out chiamato da Stara fa la differenza: alla ripresa, la squadra ritrova lucidità e grazie agli attacchi di Malena e Sposato e ai muri di Vella, riesce a ribaltare la situazione, portandosi sul 14-13. Nonostante una Cannestracci meno precisa del solito, la squadra trova comunque il ritmo grazie a Lettieri e una Carluccio finalmente in palla, fissando il punteggio finale sul 25-18.

Nel secondo set, le cirotane entrano in campo più determinate. Carluccio si distingue al servizio, portando subito la squadra sul 5-1. Malena e Sposato diventano inarrestabili in attacco e consolidano il vantaggio sul 14-4. Il coach Stara dà spazio a Restuccia e Sestito, ma la concentrazione della squadra non viene meno, tanto che il set si conclude con un netto 25-9.

Nel terzo set la Volley Cirò Marina parte subito forte, determinata a chiudere l’incontro. Castrovillari prova una reazione, ma la difesa impeccabile di De Rose e Lettieri neutralizza ogni iniziativa. Il vantaggio cresce rapidamente fino al 14-7 e con l’ingresso di Restuccia, che dà il suo contributo con muri e attacchi di primo tempo, il punteggio si porta sul 20-10. Il finale è una festa, entra la giovanissima Zamfirache al servizio e Vella, con un attacco potente chiude il set sul 25-13 e sancisce la vittoria e il passaggio alla semifinale.

La Soddisfazione del Presidente







Al termine della gara, il presidente Belfiore ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. “Abbiamo ottenuto un risultato storico, troveremo ad attenderci delle squadre molto forti, costruite per vincere tutto. Noi probabilmente saremo la cenerentola della Final Four, ma come nelle favole, sognare non costa nulla.” Ha poi invitato la gente di Cirò Marina a sostenere ancora di più la squadra nelle prossime gare casalinghe. “Il nostro obiettivo è crescere ancora e il supporto dei nostri tifosi è fondamentale.”

La Volley Cirò Marina è pronta a vivere una settimana di preparazione intensa in vista della Final Four, che si disputeranno nel weekend del 1-2 marzo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del volley!