Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la Calabria nel pomeriggio del 18 febbraio 2025. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km a sud-est di Scandale, in provincia di Crotone, ad una profondità di 32 km. L’evento sismico è stato registrato alle 14:11 ora italiana (13:11 UTC) dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La terra ha tremato più volte nel Marchesato di Crotone nel corso del pomeriggio. La prima scossa, di magnitudo 3.5, è stata rilevata alle 13:40 a tre chilometri dal centro di Scandale, con una profondità di 23 km. Successivamente, alle 14:05, è seguita una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a due chilometri da Santa Severina e ipocentro sempre a 23 km di profondità.

Alle 14:11 si è verificata la scossa più forte, con magnitudo 3.8, a cinque chilometri da Scandale e ad una profondità di 32 km. Infine, intorno alle 14:25, un ulteriore evento sismico di magnitudo 3.5 è stato registrato nei pressi di Scandale con ipocentro a 25 km.







L’attività sismica è proseguita nelle ore successive, con almeno 16 scosse registrate tra le 13:00 e le 17:21. Oltre a Scandale, altri comuni interessati dai movimenti tellurici sono stati Santa Severina (3.4), Cutro (3.1 e 2.3) e San Mauro Marchesato (3.0). Quest’ultimo ha avvertito una scossa significativa di magnitudo 3.5 nel pomeriggio, alle 16:25.

Le scosse sono state avvertite distintamente anche nel capoluogo Crotone, soprattutto ai piani alti degli edifici. Nonostante la paura tra i residenti, al momento non si segnalano danni a persone o strutture. La Sala Operativa Regionale resta in contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e valutare eventuali interventi.

I dati sui terremoti sono aggiornati in tempo reale dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e possono essere monitorati attraverso la sezione dedicata ai terremoti.