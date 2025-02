Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

n. 272 persone controllate, di cui 90 positivi in banca dati SDI e 91 cittadini extracomunitari;

n. 4 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia;

n. 1 perquisizione domiciliare;

n. 151 veicoli controllati;

n. 3 sanzioni al CdS (una patente ritirata perché scaduta, una sospesa per guida con l’utilizzo di cellulare, una carta di circolazione ritirata per mancata revisione del veicolo);

n. 2 esercizi commerciali controllati;

La Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante il quale è stata riscontrata la presenza di apparecchi tipo slot machine non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente. Si è proceduto, quindi, ad elevare la sanzione amministrativa pari ad € 20.000,00 e, contestualmente, si è proceduto al sequestro delle slot machine, della somma di € 185,00 contenuta all’interno delle stesse, e degli hard disk contenenti i dati delle giocate.

L’esercizio commerciale è stato, inoltre, sanzionato per la mancata SCIA al Comune di Isola Capo Rizzuto per la vendita al pubblico di profumi e prodotti cosmetici (pmr € 5.164,00).

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato n. 12 controlli a soggetti sottoposti a detenzione/arresti domiciliari e n. 1 perquisizione per la ricerca di armi.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della DIGOS ha identificato n. 15 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi ed il luogo di culto ubicato in quel Comune.

La Polizia Postale ha effettuato attività di osservazione su n. 3 soggetti sospettati di reati informatici.







La Polizia Ferroviaria ha effettuato posti di controllo identificando n. 68 persone.

La Polizia Stradale ha controllato n. 1 controllo presso un’officina per la vendita di auto online. Nel corso del controllo si è accertata la vendita diretta al pubblico delle autovetture e, quindi, il titolare è stato sanzionato per l’esercizio abusivo dell’attività (pmr € 5.164,00) e per la per la cattiva tenuta dei registri (pmr € 308,00) con intimazione alla chiusura dell’attività.