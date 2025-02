L’OPI di Crotone chiede il giusto riconoscimento degli infermieri, spina dorsale del Sistema Sanitario Nazionale

Negli ultimi anni, il nostro sistema sanitario sta affrontando sempre più sfide significative, tra cui una crescente e cronica carenza di personale medico, portata alla ribalta anche dai notiziari nazionali. In questo contesto viene messa in secondo piano la figura degli infermieri, che in realtà si è rivelata fondamentale per garantire continuità e qualità all’assistenza sanitaria. Gli infermieri svolgono un ruolo essenziale affiancando i medici nella gestione delle emergenze e in tante altre situazioni complesse.

Gli infermieri, oltre a fornire cure quotidiane, si ritrovano spesso a dover assumere ruoli di leadership, e grazie alla loro capacità di lavorare in team con i medici, sono diventati fondamentali, specialmente in situazioni in cui i medici non sono presenti fisicamente ma solo in reperibilità. Gli infermieri diventano così il primo punto di contatto per i pazienti, pronti a rispondere a domande, gestire emergenze e monitorare lo stato di salute dell’utenza.







In molte situazioni di emergenza, gli infermieri sono chiamati a intervenire in ambulanza anche in assenza di un medico a bordo, affrontando i casi più disparati: dall’infartuato all’infortunato… Tutto ciò aumenta il carico di lavoro degli infermieri, affidandosi non solo alla loro formazione, ma anche alla loro esperienza e alla loro empatia, sobbarcandosi grandi responsabilità.

Con l’avvento dei medici cubani nel nostro Sistema Sanitario, si è aggiunto un ulteriore step per gli infermieri, in quanto rappresentano un elemento cruciale nell’interazione tra i medici cubani e i pazienti, divenendo un ponte essenziale per la comunicazione. Grazie alla loro interlocuzione, riescono a superare le barriere linguistiche, che possono ostacolare la cura del paziente.

Durante i turni di lavoro, gli infermieri devono affrontare carichi di lavoro significativi, oltre che una varietà di casi che richiedono attenzione e precisione. In queste situazioni, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace, le competenze e la professionalità diventano un bastione di resilienza.

Riconoscere e supportare il ruolo degli infermieri è fondamentale non solo per garantire la loro efficacia, ma anche per tutelare la salute e il benessere dei pazienti in un contesto di continue sfide sanitarie.

Viviamo in un momento storico caratterizzato da una grave carenza di risorse umane: in Italia il fabbisogno di infermieri è in netta crescita, con stime che indicano un gap di oltre 60.000 professionisti. Questo scenario non solo mette a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria, ma solleva anche interrogativi sulle condizioni di lavoro e sulla giusta retribuzione che questi professionisti meritano per l’enorme impegno profuso, dimostrato soprattutto durante il periodo dell’emergenza COVID.

È imperativo che il sistema sanitario lavori seriamente affinché possa finalmente garantire un adeguato riconoscimento economico, che rispecchi l’importanza fondamentale del lavoro degli infermieri, specialmente di fronte a una domanda di assistenza in continuo aumento.

In riferimento alle recenti proposte di mettere in atto incentivi salariali per il personale medico nel nostro nosocomio, nessun riferimento è stato fatto per gli infermieri, che rappresentano anch’essi professionisti fondamentali del sistema sanitario. Questi ultimi attendono da anni azioni concrete per migliorare le loro condizioni di lavoro e il loro aspetto retributivo, con l’obiettivo di motivare e mantenere nel nostro Paese i tanti talenti del settore, che sempre più spesso scelgono di andare oltre confine.

Alla luce di tutto ciò, l’OPI di Crotone, rappresentante istituzionale della professione infermieristica, crede sia necessario accendere i riflettori degli organi competenti anche sugli infermieri, affinché si attui per loro il giusto riconoscimento morale ed economico, considerando che gli infermieri rappresentano la spina dorsale dell’intero Sistema Sanitario, per il lavoro complesso che sono chiamati a svolgere ogni giorno.