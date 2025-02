Domenica di Carnevale al Parco: festa, divertimento e attenzione all’igiene orale!

Il Museo e Giardini di Pitagora si prepara ad accogliere una giornata all’insegna della festa e del divertimento con l’evento “Domenica di Carnevale al Parco”, in programma per domenica 23 febbraio alle ore 10.00. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini, ricca di attività, giochi e sorprese pensate per regalare momenti di allegria e spensieratezza alle famiglie.

L’evento si distingue per l’ampia proposta di attività dedicate ai bambini: sarà infatti presente una grande area gonfiabili, dove i più piccoli potranno divertirsi in totale sicurezza. Non mancheranno poi le classiche sfilate in maschera, con un premio speciale per il vincitore: un super bonus per l’igiene orale in studio.

La festa sarà ancora più speciale grazie ai numerosi gadget in omaggio offerti ai bambini:

Spazzolini da denti per promuovere l’importanza dell’igiene orale;

per promuovere l’importanza dell’igiene orale; Coriandoli per colorare l’atmosfera di allegria;

per colorare l’atmosfera di allegria; Dolci e caramelle per rendere ancora più goloso il Carnevale! Inoltre, verranno effettuate delle estrazioni con vari premi da assegnare alle famiglie presenti.

Un aspetto particolarmente interessante dell’iniziativa è la sensibilizzazione sull’importanza della salute dentale. A tal proposito, sarà presente il Dott. Giuseppe Gualtieri, che interverrà per fornire utili consigli sull’igiene orale e rispondere alle domande dei partecipanti.







L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, tra cui Jobel Impresa Sociale, il Museo e Giardini di Pitagora, il Comune di Crotone e numerosi partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti: 📞 0962 27697 ✉️ info@jobel.org

A Carnevale ogni dente vale! Non perdete l’occasione di partecipare a questa giornata di festa e consapevolezza, pensata per far divertire i più piccoli e sensibilizzare le famiglie sull’importanza della cura della propria salute orale.