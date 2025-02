In occasione del secondo anniversario della tragedia di Steccato di Cutro il 25 febbraio 2025 alle ore 9.30 si terrà una cerimonia di commemorazione presso il “Giardino di Alì” in via Miscello da Ripe.

Alla iniziativa sono state invitate delegazioni delle scuole cittadine.

L’invito alla comunità tutta è quello di rispettare alle ore 9.30, in concomitanza con la cerimonia di commemorazione, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia

Al fine di consentire la cerimonia commemorativa sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta sul piazzale Nettuno, su via Miscello da Ripe dalla rotatoria Carlo Turano fino all’incrocio con via Arrigo Boito e su via Giovanni Scalise da via Miscello da Ripe fino all’incrocio con via Esterna Spiaggia delle Forche, dalle ore 23:00 del giorno 24







febbraio 2025 fino alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2025;

– l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare il piazzale Nettuno, via Miscello da Ripe dalla rotatoria Carlo Turano fino all’incrocio con via Arrigo Boito e via Giovanni Scalise da via Miscello da Ripe fino all’incrocio con via Esterna Spiaggia delle Forche, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2025