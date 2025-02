Share on Twitter

La squadra degli studenti dell’Ic Papanice Alfieri ha conquistato il primo gradino del podio nella fase provinciale della corsa campestre dei Giochi studenteschi, categoria cadetti, svoltasi stamattina nell’area antistante lo stadio.

Con questo importante risultato, il team dell’Ic Papanice Alfieri stacca il pass per la fase regionale che si svolgerà a Roccella Ionica. In particolare, gli alunni del nostro istituto hanno dominato su tutta la gara, portando a casa primo, secondo e terzo posto.

La classifica finale nella categoria cadetti ha visto primeggiare:

Paolo Guarascio (plesso Alfieri), al primo posto ;

(plesso Alfieri), al ; seguito da Nadery Ahmad Ziah (plesso Alfieri), secondo posto ;

(plesso Alfieri), ; e Nadery Ahmad Musa (plesso Alfieri), terzo posto.

Al sesto posto, in una posizione non utile per la classifica, Liev Maykal Ivelinov (plesso Alfieri).







Ottima anche la prova delle ragazze che hanno gareggiato nella categoria cadette e che, con la loro prestazione, hanno portato a casa il terzo posto. A conquistare il terzo gradino del podio, categoria cadette, sono state:

Arianna Graziano (plesso Margherita),

(plesso Margherita), Emanuela Manica (plesso Margherita),

(plesso Margherita), Mariagrazia Nicoletti (plesso Alfieri).

Gli alunni, guidati dai docenti Mario Rama e Fabio Marcellino, hanno dimostrato impegno, determinazione e spirito di squadra. Un risultato meritato che premia il lavoro di docenti e studenti e la loro passione per lo sport.