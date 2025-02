Share on Twitter

Roma, 21 febbraio – “È tempo di dare vita a una nuova formazione politica, centrata sulla Dottrina Sociale della Chiesa.” Con queste parole, Giancarlo Affatato, architetto di fama internazionale e imprenditore di successo, annuncia il suo impegno nella creazione di un nuovo movimento politico. L’iniziativa nasce dal confronto con Monsignor Gianni Fusco, docente all’Università LUMSA e figura di spicco nel panorama ecclesiastico italiano.

Insieme hanno fondato un laboratorio denominato “Forum”, che nel mese di marzo si trasformerà in un vero e proprio partito politico, con l’obiettivo di riavvicinare gli elettori alle urne. Il nome del nuovo movimento è ancora riservato, ma la missione è chiara: costruire un’aggregazione popolare capace di rispondere alle esigenze reali dei cittadini, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della società.

“La mia esperienza con l’Associazione Futuro Italia – spiega Affatato – mi ha spinto a unire le forze migliori del Paese. Abbiamo organizzato e stiamo organizzando eventi in diverse città italiane, riscontrando un entusiasmo crescente. Le persone sentono il bisogno di credere nuovamente nella politica e di ottenere risposte a problemi concreti.”

Affatato evidenzia alcune delle emergenze su cui il nuovo movimento intende intervenire:







Gestione degli anziani lungodegenti e delle persone con disabilità

Supporto ai giovani e contrasto alla precarietà lavorativa

Miglioramento della situazione nelle carceri

“Troppi italiani convivono con incertezze che minano la possibilità di progettare un futuro stabile,” sottolinea Affatato.

Il nuovo movimento non punta a sottrarre voti ai partiti esistenti, come Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia o il PD, ma vuole dialogare direttamente con giovani, anziani e donne, ovvero coloro che si sentono lontani dalla politica.

Sebbene l’ispirazione possa richiamare esperienze passate, Affatato chiarisce che non si tratta di ricostruire la Democrazia Cristiana. “Quella è stata una stagione importante per l’Italia, ma il nostro tempo richiede risposte nuove. Siamo in un’epoca completamente diversa, dove la comunicazione e le esigenze sociali sono cambiate radicalmente.”

Sanità, welfare e istruzione sono i pilastri su cui il movimento intende agire, sempre guidato dai valori della Dottrina Sociale della Chiesa. “Sono temi che toccano la vita quotidiana delle persone e ai quali vogliamo dare risposte concrete,” conclude Affatato.