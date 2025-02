Share on Twitter

Cirò Marina – Il sindaco comunica a tutti i cittadini che procedono speditamente i lavori per la realizzazione del nuovo Istituto di Istruzione Superiore nella località “Ceramidio”. L’obiettivo è quello di consegnare alla città una struttura moderna e idonea, in grado di ospitare al meglio tutti gli indirizzi di studio previsti per gli studenti del territorio.

Nella mattinata di oggi, un sopralluogo ha visto la partecipazione della dirigente scolastica, del vicepresidente e delle autorità locali, che hanno monitorato l’andamento dei lavori. La volontà è quella di garantire alla comunità scolastica ambienti sicuri, innovativi e adeguatamente attrezzati, che possano rispondere alle esigenze formative e educative degli studenti.

Questa iniziativa si inserisce nella “Settimana del benessere”, un evento originale e unico in Calabria, che punta a promuovere l’educazione e il miglioramento delle strutture scolastiche. L’auspicio è quello di dotare il territorio di edifici moderni e funzionali, capaci di offrire non solo un’istruzione di qualità, ma anche un ambiente stimolante e inclusivo per la crescita personale e professionale degli studenti.







Le autorità locali hanno espresso la volontà di completare i lavori nel minor tempo possibile, affinché la nuova scuola possa presto accogliere gli studenti in un contesto adeguato e all’avanguardia, contribuendo a migliorare il panorama educativo della città di Cirò Marina.