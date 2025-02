Dopo gli incontri dei mesi scorsi, continua l’attività di prevenzione e diffusione della cultura della legalità dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. Nell’ultima settimana è stata la volta dell’I.C. Melissa – Crucoli Torretta, dove nel corso di due incontri presso i plessi di Torretta di Crucoli – prima alla scuola secondaria di primo grado e poi alla primaria – i giovani studenti hanno potuto partecipare a lezioni sui temi della legalità e dell’educazione civica. Con i ragazzi più grandi, è stato affrontato l’importante tema delle dipendenze, con particolare riferimento alle sostanze stupefacenti e alle gravi conseguenze – sia sul piano della salute che sul piano giuridico – che possono derivare dal loro utilizzo. Con gli studenti della primaria, invece, è stata privilegiata la tematica del bullismo e del cyber bullismo, argomento attualissimo, specialmente nella versione tecnologica.







In entrambe le occasioni non sono mancate, poi, numerosissime domande e curiosità poste dagli studenti e dai professori, sulle funzioni istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, sulle recenti innovazioni al Codice della Strada, sulla normativa in materia di armi e sulle investigazioni scientifiche. I Carabinieri, nel corso della mattinata, hanno cercato di sciogliere tutti i dubbi e le curiosità poste dai ragazzi, evidenziando, in particolar modo, il ruolo dei giovani cittadini quali attori nella diffusione della legalità e l’importanza di sentirsi parte attiva della società, superando individualismo e omertà. Questi incontri rientrano nella pianificazione che, da anni, l’Arma dei Carabinieri svolge nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Istituzione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato ad accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.