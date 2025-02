Un risultato straordinario per i ragazzi dell’Ic Papanice Alfieri, impegnati, stamattina alla pista di atletica del settore B, per l’evento “I mille metri di Miguel”. Due alunni hanno conquistato il primo posto: Nadery Amahd Musa, per i nati nel 2012 e Paolo Guarascio per i nati del 2011. A completare il podio Nadery Amahd Ziah ha ottenuto un meritato secondo posto, mentre un quarto giovane talento Iliev Maykal ha sfiorato il podio con un ottimo quarto posto.



Ottimi anche gli altri piazzamenti degli alunni partecipanti nelle categorie nati 2013-2012.

Il team dell’Ic Papanice Alfieri, guidato dai docenti di motoria Mario Rama e Fabio Marcellino, ha partecipato con entusiasmo e determinazione a questa festa dello sport che, stamani, ha richiamato sulla pista di atletica ben 450 atleti provenienti dagli istituti di tutta la provincia di Crotone.



Il Mille di Miguel è un evento che coniuga sport, amicizia e condivisione, portando nelle scuole i valori dell’inclusione e della partecipazione. Un appuntamento che celebra la figura di Miguel Benancio Sánchez, atleta e poeta argentino scomparso nel 1978 a causa della dittatura militare.



L’evento, pensato per le scuole secondarie, si articola in una corsa di mille metri in pista, un’esperienza unica per i giovani studenti che hanno l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto ludico e formativo.







