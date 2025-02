Mesoraca: “ Maggioranza sorda ai principi di democrazia e pari opportunità” è quanto scrivono in una nota il gruppo di minoranza del consiglio comunale nell’occasione della riunione di insediamento della Commissione per le Pari Opportunità”. “Abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione di arroganza politica da parte della maggioranza- scrive la minoranza- Il regolamento comunale-prosegue- prevede che il presidente venga eletto nella prima seduta della Commissione, presieduta dal Sindaco.

Consapevoli della nostra inferiorità numerica, come gruppo di minoranza abbiamo proposto un metodo condiviso per garantire un’effettiva rappresentanza, richiamando quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico degli Enti Locali sulle prerogative dell’opposizione. Ma la maggioranza, ignorando ogni tentativo di dialogo e confronto, ha imposto il proprio candidato, eleggendolo insieme a vicepresidente e segretario, senza alcun rispetto per la pluralità democratica e per lo spirito della Commissione stessa”.

Un paradosso inaccettabile scrive la minoranza:” chi dovrebbe promuovere il rispetto delle pari opportunità nega nei fatti il principio stesso della partecipazione democratica. Ancora una volta, la distanza tra le parole e i fatti della maggioranza si rivela abissale”. Noi di “Oltre, con Noi”- conclude la nota della minoranza- “ continueremo a vigilare e a denunciare queste forzature, perché le istituzioni appartengono a tutti i cittadini, non a chi detiene il potere”.