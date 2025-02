Share on Twitter

L’anno 2025 si apre all’insegna dell’innovazione e della crescita professionale per la Polizia Locale di Cirò Marina. L’impegno costante per garantire sicurezza e legalità sul territorio si arricchisce di nuove competenze e strumenti all’avanguardia, grazie a un importante investimento in formazione e tecnologia.

Negli ultimi mesi, gli agenti della Polizia Locale hanno partecipato a intensi programmi formativi che hanno toccato tematiche fondamentali per l’attività quotidiana:

Codice della Strada, con aggiornamenti sulle recenti modifiche normative;

Infortunistica stradale, per una gestione ancora più efficiente dei sinistri;

Polizia giudiziaria, per rafforzare le capacità investigative e operative.

A supporto di questa formazione, la dotazione tecnologica del corpo è stata notevolmente potenziata. Gli operatori possono ora contare su:

Telecamere di ultima generazione con rilevazione e assistenza tramite intelligenza artificiale;

Nuovi dispositivi di controllo per le pattuglie di pronto intervento;

Un software avanzato, attualmente in fase di sperimentazione, per la ricostruzione dei sinistri stradali che permetterà di velocizzare e perfezionare le indagini sugli incidenti.

Questi strumenti e le nuove competenze acquisite rappresentano la naturale prosecuzione di un anno, il 2024, che si è chiuso con risultati operativi da record. La Polizia Locale di Cirò Marina ha infatti confermato il proprio ruolo centrale nella tutela della cittadinanza attraverso controlli serrati, interventi risolutivi e una presenza costante sul territorio.

Numeri da record nei controlli stradali

Oltre 2.000 veicoli controllati

1.020 verbali contestati per violazioni al Codice della Strada

85 veicoli sanzionati per mancata copertura assicurativa

4 patenti ritirate per gravi infrazioni

1 deferimento per guida in stato di alterazione psicofisica

Sanzioni amministrative e lotta all’abusivismo

19 verbali amministrativi, per un totale di circa 30.000 euro

5 sanzioni per commercio senza licenza

3 sanzioni per volantinaggio non autorizzato

2 violazioni per diffusione sonora non autorizzata

1 bed & breakfast senza licenza

5 violazioni per abbandono di rifiuti

3 ordinanze per la pulizia di terreni incolti

4 perquisizioni legate a indagini amministrative e penali

Sicurezza stradale e deferimenti all’Autorità Giudiziaria

72 sinistri stradali rilevati

26 persone deferite per vari reati

Operazioni di polizia giudiziaria







1 arresto in flagranza per tentato omicidio

2 sequestri di sostanze stupefacenti

1 sequestro penale di un veicolo con mandato internazionale Schengen

131 capi di abbigliamento contraffatto sequestrati

1 denuncia per taglio abusivo di alberi

9 sequestri di immobili abusivi

1 denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

1 violazione di sigilli

1 caso di interruzione di pubblico servizio

1 deferimento per truffa e 3 per tentata truffa aggravata

Collaborazioni e attività straordinarie

Nel corso dell’anno, la Polizia Locale ha garantito supporto logistico e operativo durante concerti, eventi di grande affluenza e manifestazioni pubbliche, collaborando attivamente con le altre forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai visitatori.

Un impegno a 360 gradi

Questi numeri e i nuovi strumenti acquisiti testimoniano la professionalità, la dedizione e la prontezza operativa del corpo della Polizia Locale di Cirò Marina, sempre più attrezzato per affrontare le sfide del presente e del futuro. L’attenzione all’innovazione e alla formazione continua permette agli operatori di rispondere in maniera efficace alle esigenze della comunità, tutelando sicurezza, legalità e decoro urbano.