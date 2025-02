Share on Twitter

TABELLINO

Crotone: Sassi; Guerini (17’st Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Groppelli; Gallo, Vinicius (39st Schirò); Silva (39’st Ricci), Murano (34’st Stronati), Vitale; Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Pirasi, Cantisani, Vilardi, Oviszach. All. Longo

Monopoli: Vitale; Viteritti, Miceli, Miranda (29’st Contessa); Valenti (9’st Cristallo), De Risio, Battocchio (9’st Bulevardi), Falzerano, Greco; Sylla (1’st Yeboah), Bruschi (21’st Pellegrini). A disp. : Albertazzi, Sibilano, Calvano, Bizzotto, Cristallo, Cellamare, Scipioni. All. Colombo







Arbitro: Calzavara di Varese

Reti: 32’pt e 26’st Murano (C)

Ammoniti: Sylla (M), Di Pasquale (C), Valenti (M), Bulevardi (M), Gallo (C), Falzerano (M)

Spettatori: 4.252

Clicca qui per rivivere la diretta testuale del match