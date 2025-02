Share on Twitter

Tra gli oltre cento appuntamenti inseriti nel variegato cartellone della 67^ edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, evento della Pro Loco cittadina in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, in programma nella città del Pollino da oggi e fino al 4 di marzo 2025, non può certo mancare lo sport, importante momento della grande festa carnascialesca.​

Lunedì 24 febbraio 2025: Torneo di Scacchi di Carnevale. Aula Magna della Scuola Sec. Di I Grado “E. De Nicola”, a cura della Rete ReGis (Rete di scuole per la divulgazione del gioco degli Scacchi).

27, 28 febbraio e 1 marzo: Torneo Tennis – Coppa Carnevale del Pollino. Categorie partecipanti, singolare maschile under 8; 10; 12; 14; 16 e 18. A cura di A.S.D. Tennis Club Castrovillari.

Venerdì 28 febbraio Ore 15.00 – II Torneo di Basket Categoria Esordienti. A cura della Pollino Basket. Palestra Comunale 1° Maggio.

Venerdì 28 febbraio Ore 16.00 – XI Coppa Carnevale di Tennistavolo. Singolo Maschile assoluto – Singolo Maschile V e VI categoria. A cura di A.S.D. Tennistavolo Castrovillari. Presso la sede della Scuola di Tennistavolo di Castrovillari. – Via Alessandria del Carretto, 10.

Sabato 1 marzo Ore 15.00 – III Torneo di PADEL – Coppa Carnevale. A cura di Centro Sportivo i Play Padel. Ore 18.30 – Torneo di BOXE Altrimenti ci Arrabbiamo. A cura dell’ASD AvolioBoxe, Palestra Avolio Boxe. Via Roma.

Sabato 1 marzo Ore 15.00 – XIII Torneo di Calcio Giovanile Coppa Carnevale. A cura di I PLAY-S.S.D. a r.l. – Presso Centro Sportivo i Play . Immagini, abiti e colori del Carnevale di Castrovillari Mostra di abiti carnascialeschi. Castello Aragonese







Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, l’ARSAC, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato Difesa Consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand, Repubblica Italiana, Castrovillari Città Festival e Calabria Straordinaria