Nel corso della settimana passata, i militari della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Cotronei. Il dispositivo, composto da pattuglie delle Stazioni di Cotronei, Petilia Policastro, Caccuri, Aliquota Radiomobile e da un equipaggio dell’Aliquota Operativa, è stato impiegato per le vie del comune nonché nelle limitrofe zone rurali, mantenendo alta l’attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in genere favorendo una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.

Il servizio è stato sviluppato tramite mirati posti di controllo posizionati nelle vie principali, consentendo una massiccia identificazione dei soggetti in ingresso e in uscita – 35 soggetti identificati molti dei quali con precedenti penali e di polizia e 15 veicoli controllati.

L’attenzione è stata posta anche al contrasto agli illeciti al codice della strada, non trascurando un aspetto spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza come la sicurezza stradale.







Nel corso del servizio, un cittadino originario di Petilia Policastro è stato segnalato alla Prefettura – in violazione dell’art. 75 del DPR 309/90 – in quanto sorpreso con 3 gr di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

I militari hanno proceduto anche al controllo di due circoli privati, entrambi sanzionati amministrativamente – per un totale di euro 4.000,00 – per il mancato aggiornamento del registro HCCP, obbligatorio per la somministrazione di bevande e alimenti.

Continua quindi senza sosta l’attività preventiva e repressiva dell’Arma dei Carabinieri, attività finalizzata al costante e capillare controllo del territorio nonché all’aumento della sicurezza percepita da parte della cittadinanza.