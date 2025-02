Nel pomeriggio del 24 febbraio il Presidente della Provincia Sergio Ferrari ha dato il benvenuto al nuovo Commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Monica Calamai.

L’incontro si è rivelato un importante momento di confronto sulle problematiche sanitarie del territorio, un’occasione per affrontare tematiche urgenti e prioritarie per la nostra comunità crotonese. “Ringrazio il Commissario per la cortesia istituzionale mostrata durante la visita in Provincia – ha dichiarato il Presidente Ferrari – ma soprattutto per l’ascolto e la disponibilità mostrata.







È stato un modo per poter apprezzare, sin da subito, la visione della Dottoressa Calamai e la sua propensione a trovare soluzioni ai numerosi problemi della sanità locale, in un territorio come il nostro, che ha bisogno di massime attenzioni a tutela di tutti i cittadini. Buon lavoro Commissario”.