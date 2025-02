L’ Istituto Comprensivo Papanice Alfieri è stato riconosciuto Oxford Test of English Affiliate Centre. Il nuovo istituto, costituitosi a seguito del dimensionamento scolastico in questo anno scolastico, eredita l’accreditamento dall’Ic Alfieri, che era centro Ote già da quattro anni. Oxford Test of English è il test di certificazione linguistica approvato e riconosciuto dall’Università di Oxford.



Oxford Test of English (OTE) è un test completo (4 abilità), flessibile e multilivello che consente di certificare le competenze linguistiche, utilizzando la tecnologia adattiva per garantire risultati rapidi e precisi.



Più rapido e flessibile rispetto ai tradizionali strumenti di certificazione delle competenze linguistiche perché modulare, l’Oxford Test of English è adattivo e svolto totalmente al computer. Le prove sono calibrate per studenti in età scolare e per candidati adulti. I risultati delle prove di Listening e Reading sono disponibili subito dopo aver svolto l’esame; entro 5/7 giorni, si potrà accedere al certificato completo.







ADVERTISEMENT

Il certificato non ha scadenza. Al contrario, è reso sempre aggiornato dalla possibilità di sostenere uno, due o più moduli, separatamente, per migliorare, progressivamente, tutte le abilità linguistiche e raggiungere una competenza comunicativa avanzata e consapevole. Dalla sua diffusione sul mercato, è stato adottato ed ha ottenuto il riconoscimento ufficiale presso numerosissime università, fra queste il consorzio NCUK che riunisce i più prestigiosi atenei del mondo; l’NCC Education, l’NCUK, e l’AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari).



L’aver scelto l’Oxford Test of English per il conseguimento di una certificazione linguistica, permetterà di rendere questa esperienza inclusiva. Infatti, grazie alla sua natura adattiva, l’OTE permetterà ad ogni candidato di vivere un’esperienza di testing individualizzata che rilascerà un risultato concreto, al termine di ogni prova.

L’iscrizione ad un singolo modulo è di 42 euro.

L’esame completo (reading, listening, writing, speaking) è di 92 euro. Chi fosse interessato ad iscriversi può farlo attraverso il sito web dell’istituto comprensivo www.icpapanice.edu.it cliccando sull’apposito form modulo d’iscrizione Ote.