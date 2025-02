Share on Twitter

Share on Facebook

Anche se l’Istituto Mario Ciliberto ha cambiato la sua veste e, da quest’anno scolastico, è diventato Polo Tecnologico dopo la fusione con l’Istituto Guido Donegani, ha mantenuto intatte le buone tradizioni e soprattutto i rapporti costruiti e consolidati negli anni, sia a livello locale sia a livello regionale, continuando a vedere la partecipazione dei docenti del Ciliberto nelle commissioni di esame per il rilascio dei titoli professionali.

Un rapporto molto stretto e quasi naturale – ma non poteva essere diversamente, data la vocazione dei soggetti coinvolti – si è instaurato con la Capitaneria di Porto di Crotone. Come da consolidata tradizione, è stata rinnovata anche per quest’anno scolastico la convenzione tra il Polo Tecnologico Donegani – Ciliberto e la Capitaneria di Porto. L’accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi dalla Dirigente Scolastica Laura Laurendi e dal Comandante, Capitano di vascello Domenico Morello.

Le attività che saranno svolte, a partire dal mese di marzo, e che proseguiranno per alcune settimane, rientrano nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e si terranno sia presso la sede dell’istituto sia presso la Capitaneria di Porto.







ADVERTISEMENT

Saranno coinvolte le classi terze dell’Istituto Ciliberto, che seguiranno delle conferenze in presenza, tenute da ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Crotone. Questi ultimi illustreranno:

la struttura organizzativa del corpo delle Capitanerie di Porto ;

del corpo delle ; i compiti istituzionali della Guardia Costiera ;

della ; le attività specifiche di questo corpo, che non si occupa solamente della sicurezza in mare, come vuole l’immaginario collettivo.

Gli studenti, inoltre, saranno ospitati sui mezzi nautici, sulle motovedette che normalmente vedono solo da terra, e visiteranno la sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone, che opera su un’ampia fetta del Mar Ionio. Saranno illustrati i servizi di istituto della Guardia Costiera, attraverso la visita ai vari reparti e uffici, dedicando un giorno per classe alle diverse attività.

Ai discenti, inoltre, sarà illustrato il porto di Crotone, i servizi che esso offre e garantisce. Elemento comune di tutto il percorso sarà la sicurezza del lavoro marittimo e della navigazione.

La convenzione garantirà un’attività formativa di 18 ore per ogni studente, che si andranno a sommare a quelle delle altre attività previste nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento obbligatori a partire dal terzo anno.

L’istituto offre così un’opportunità di spessore a studentesse e studenti, che potranno toccare con mano e vedere da vicino un’attività che potrebbe rappresentare il loro futuro professionale, dal momento che la Capitaneria di Porto è uno degli sbocchi naturali del post-diploma.