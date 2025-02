ADVERTISEMENT

Nella mattinata di giovedì 20.02.2025 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, unitamente alle squadre dei nuclei di controllo del Consorzio di Bonifica della Calabria, hanno effettuato una serie di controlli su terreni coltivati da diverse aziende agricole nel territorio dell’Altopiano di Isola Capo Rizzuto. Durante i controlli sono state accertate diverse irregolarità e sono stati elevati otto verbali ad altrettante aziende per un importo di circa cinque mila euro, con apposizione dei sigilli alle bocchette utilizzate in assenza di regolare contratto. Il Consorzio di Bonifica della Calabria, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha subito il danneggiamento delle apparecchiature di misurazione installate sull’opera di presa sul fiume Soleo, infrastruttura strategica per garantire la distribuzione della risorsa idrica, ad uso irriguo, nel Comprensorio del Fondo Valle Tacina e dell’Altopiano di Isola Capo Rizzuto, ad uso potabile, ai Comuni di Cutro e Isola Capo Rizzuto nonché, fondamentale, per l’invaso del Lago Sant’Anna.