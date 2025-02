Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Michele De Simone, e il Consigliere provinciale Saverio Punelli esprimono il loro più sentito ringraziamento al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro per la sua visita odierna alla Casa Circondariale di Crotone, accompagnato dal Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro sempre attenta alle esigenze della Provincia di Crotone. Questa visita rappresenta una chiara dimostrazione dell’impegno del Governo Meloni per garantire sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria, con particolare attenzione alle esigenze del territorio calabrese.

“Ancora una volta, il Governo Meloni preferisce rispondere con azioni concrete piuttosto che con strumentalizzazioni politiche. La visita del Sottosegretario Del Mastro è la prova tangibile di come l’Esecutivo sia vicino agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, affrontando con serietà le sfide del sistema carcerario,” ha dichiarato Michele De Simone. “Il Governo continua a lavorare instancabilmente per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti e per garantire un sistema di giustizia più efficace, senza cedere di un centimetro nella lotta contro le mafie e la criminalità organizzata.”

Saverio Punelli ha sottolineato come l’attenzione del Governo sia rivolta non solo alla gestione delle carceri, ma anche alla sicurezza delle comunità: “In un contesto complesso come quello calabrese, l’impegno del Governo è chiaro e concreto. Con azioni reali, come l’aumento del personale e il miglioramento delle condizioni lavorative nelle carceri, dimostriamo come l’obiettivo sia quello di rafforzare la legalità e la sicurezza, senza cadere nelle polemiche politiche.”







A integrazione di questo percorso di impegno, va ricordato che lo scorso mese il Governo ha annunciato l’assegnazione di 4 nuovi agenti alla Casa Circondariale di Crotone, nell’ambito della conclusione del 184º Corso Allievi della Polizia Penitenziaria. Questo rafforzamento del personale penitenziario si inserisce in un piano più ampio di interventi che coinvolgono anche gli istituti di Catanzaro e Vibo Valentia, confermando così l’attenzione costante per la Calabria.

Fratelli d’Italia continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza delle nostre comunità e a migliorare il sistema di giustizia, consapevoli che solo con azioni concrete e determinazione sarà possibile affrontare le sfide della criminalità organizzata e sostenere chi ogni giorno opera in prima linea per il nostro Paese.