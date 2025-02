ADVERTISEMENT

Stanno proseguendo in maniera sempre più intensa i servizi straordinari ad alto impatto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Compagnia di Cirò Marina, congiuntamente alle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Calabria, e allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia, finalizzati, prevalentemente, al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Due uomini, in particolare, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Crotone per il possesso di 7 grammi di cocaina pura, rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, mentre altri tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone quali assuntori di marijuana e hashish, sostanze di cui sono stati trovati in possesso in modiche quantità. Ancora, un uomo stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo all’alcol test a seguito di controllo su strada, mentre due uomini sono stati segnalati alla Procura di Crotone per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere: il primo, in particolare, oltre che di un coltello a serramanico, è stato trovato in possesso anche di un passamontagna di colore scuro. Non sono mancati, ancora, i controlli al rispetto del Codice della Strada: oltre alle otto perquisizioni effettuate e ai nove esercizi pubblici controllati, sono state identificate ottanta persone a bordo di cinquantacinque veicoli, elevate diciotto contravvenzioni, ritirate due patenti di guida e sequestrate due autovetture prive della prevista copertura assicurativa.