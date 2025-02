Venerdì 14 febbraio 2025, l’Aula Magna del Liceo Scientifico di Cariati ha ospitato l’evento “A Tempo di Quantum”, un’iniziativa di grande valore formativo inserita nel circuito globale dell’International Year of Quantum, sponsorizzata da prestigiose istituzioni come l’Unical, l’Università di Firenze, l’Istituto dei Sistemi Complessi, la Società Italiana delle Scienze e Tecnologie Quantistiche, qPlaylearn, Algorithmic, la Lega Navale Italiana sezione di Cariati, Sailing Quantum Tour e CIC.

L’evento è stato organizzato dalla professoressa Daniela Mancini, docente di matematica e fisica, che ha pensato a un’originale proposta di orientamento formativo, inserendo la scienza quantistica all’interno di un contesto STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).

La professoressa Mancini ha anche firmato la regia e la scrittura della pièce teatrale “Il ballo degli entanglement”, un’esperienza unica che ha utilizzato le arti comparate — recitazione, danza e musica — per rendere accessibile il complesso mondo della meccanica quantistica agli studenti e al pubblico presente. Lo spettacolo ha riscosso un notevole successo, suscitando grande entusiasmo tra i partecipanti.







Il cuore dell’evento è stato costituito dagli interventi di due illustri relatori: la professoressa Paola Verrucchi, docente di Meccanica Quantistica all’Università di Firenze, e il professore Francesco Plastina, docente di Fisica Teorica della Materia all’Unical.

La professoressa Verrucchi ha affascinato il pubblico con una spiegazione approfondita del fenomeno dell’entanglement quantistico, utilizzando esperimenti dal vivo con gli studenti, tra cui il celebre esperimento di teletrasporto quantistico, che ha entusiasmato particolarmente i più giovani. I suoi racconti hanno reso chiari i concetti scientifici più complessi, facendo comprendere a tutti la bellezza e la potenza della fisica quantistica.

Il professor Plastina ha poi illustrato, con un excursus molto dettagliato, l’evoluzione delle scienze e tecnologie quantistiche, enfatizzando le opportunità di crescita e sviluppo che queste discipline offrono. In qualità di referente per la didattica del Dipartimento di Fisica dell’Unical, il professor Plastina ha anche spiegato le motivazioni per iscriversi al corso di laurea in Fisica, invitando gli studenti ad affrontare la sfida di studiare fenomeni complessi come la fisica quantistica, un campo che richiede passione, curiosità e determinazione.

Soddisfatta la dirigente scolastica Sara Giulia Aiello, che ha sottolineato l’importanza dell’incontro come giornata celebrativa dell’Anno Quantico indetto dalle Nazioni Unite, esprimendo inoltre il suo piacere e onore nell’ospitare due relatori di tale calibro e definendo l’evento un’occasione straordinaria di alto valore culturale e scientifico. Ha inoltre ringraziato tutti i partecipanti per l’interesse dimostrato, ribadendo l’importanza di queste iniziative per l’orientamento e la formazione degli studenti, che possono così avvicinarsi a tematiche scientifiche di grande attualità e fascino.

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato alla professoressa Concetta Cosentino, agli studenti Alisea Cristaldi, Francesca Ascione, Michela Formaro, Giovanni Spina, Aurora Via, Francesco Drago, Giulia Mazza, Arcangelo Gabriele, Saverio Talarico, Andreea Tampu, Nicola Mangone, Rocco Russo, Antonio Cirantineo, al chitarrista Mario Gheorghe, agli assistenti tecnici Francesco Donadio, Pasquale Vulcano, Alessandra Ranaldi e al direttore Aldo Formaro della testata online Cariatinet per le riprese in diretta Facebook e YouTube.

“A Tempo di Quantum” ha, quindi, rappresentato una giornata di scambio di conoscenze, stimolo alla curiosità e ispirazione per il futuro, rendendo la scienza quantistica accessibile e affascinante per tutti i partecipanti.