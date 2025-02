Arriva PoeSIT IN, presidio urbano poetico promosso da Kroton Sport & Social e MutaMenti.

La manifestazione PoeCity cambia pelle. Il progetto, nato nel 2016 per volontà dell’associazione MutaMenti, si trasforma in un “sit in” poetico che si articolerà in una pluralità di eventi, dislocati per tutto l’anno. Di qui, il nuovo titolo dato all’iniziativa, che cambia da PoeCity a PoeSIT IN.

Il progetto, promosso da Kroton Sport & Social, di cui MutaMenti è diventata parte integrante, ha come obiettivo quello di portare tra la gente la poesia e la letteratura, come uno strumento capace di trasmettere e diffondere la bellezza nella e per la città di Crotone.

La poesia come mezzo di risveglio e di riscatto sociale, per non accettare in maniera passiva la realtà così com’è. Per questo motivo, di volta in volta, saranno scelte location diverse per gli eventi: punti caratteristici e scenari suggestivi, a cui abbinare versi attraverso reading, musica, flashmob e altre iniziative artistiche.







ADVERTISEMENT

Il primo appuntamento si terrà il prossimo 6 marzo, alle ore 18, presso lo showroom di Gerardo Sacco, brand di respiro internazionale, con un forte marchio identitario del territorio. Tra i gioielli del maestro Sacco si terrà il reading “Movimento poetico”, a cura di Kroma, Accademia di teatro, cinema e musica.

Saranno declamati versi famosi di poesie che celebrano lo sport, come metafora della vita. Il reading sarà accompagnato da musica dal vivo.

A fine serata si terrà la premiazione del contest lanciato per le scuole e sarà premiato Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio Calabria Centrale, con il premio “Kroton Sport & Social”, per aver promosso in questi anni in città manifestazioni che coniugano sport e sociale.