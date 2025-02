L’Ic Papanice Alfieri tra i dieci istituti scolastici ad essere premiato il prossimo 31 marzo, presso la Camera dei Deputati, per il Concorso nazionale ““Vittime del dovere nella Costituzione : ART. 11 – La pace è un bene prezioso: il ruolo delle vittime del dovere nella difesa dei valori civili e democratici”.



L’evento è organizzato ogni anno dall’associazione “Vittime del Dovere” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. L’iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio, per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai giovani vincitori.



A vincere è stata l’opera realizzata dall’alunna della 3 B della scuola secondaria di Margherita, Francesca Romeo. Per il plesso di Margherita si tratta della terza vittoria a questo concorso di idee grazie alla partecipazione fortemente voluta dalla docente di Arte, Angela Delfino.



La studentessa ha vinto con la realizzazione di un plastico, una scultura installazione ricavata da riciclo creativo di carta e cartone con tecnica di modellazione. È costituita da vari elementi: il globo terrestre, il ragno che rappresenta i potenti promotori della guerra, la ragnatela, che evidenzia il diffondersi e le implicazioni che potrebbero coinvolgere ed obbligare le varie nazioni a partecipare ad un’eventuale guerra, la colomba, cioè la Pace che libera da questo rischio globale, lo sfondo azzurro squillante con la bandiera italiana che richiama al valore dell’art.11 della Costituzione.







