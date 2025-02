Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino” in 1a convocazione per giorno 27 febbraio 2025, alle ore 09:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 28 febbraio 2025, alle ore 09:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona ad oggetto: “progetto “Remunero” acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14588 del 12.02.2025;

2. Interpellanza a risposta verbale del consigliere comunale Enrico Pedace sul progetto lavori ex piscina Coni, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7109 del 22.01.2025;

3. Interpellanza a risposta verbale del consigliere comunale Fabrizio Meo sulla incentivazione delle manifestazioni di disponibilità alla donazione degli organi da parte dei cittadini, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 13765 del 10.02.2025;

4. Interpellanza del consigliere comunale Salvatore Riga ad oggetto: “Bonifica ex Siti Industriali e nuovo Regolamento 2024/1157” acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14073 del 11.02.2025;

5. Interpellanza del consigliere comunale Iginio Pingitore ad oggetto: “chiusura del Palazzetto dello sport denominato PalaMilone”acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15335 del 13.02.2025;

6. Mozione Consiliare proposta dal consigliere Ernesto Ioppoli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 28.01.2025 n. 9165, avente ad oggetto: “Sollecito di ulteriore richiesta al Presidente della Giunta Regionale affinchè venga istituita una sede dell’istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nella Città di Crotone; (Prop. 6/2025 Sett. 1);

7. Interpellanza del consigliere comunale Enrico Pedace inerente il verbale di conciliazione CONGESI, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 13796 del 10.02.2025;

8. Interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona su riqualificazione e gestione verde pubblico, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14804 del 12.02.2025;

9. 9) Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025 ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023 (Prop. n. 37/2024 Sett.5);

10. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2025-2027. (Prop n. 4/2025 Sett.3);

11. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025 – 2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

12. Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) di cui all’art.1, commi 797 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160. Approvazione modifiche ed integrazioni. (Prop n. 17/2025 Sett.3)

13. Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 11 D.Lgs n. 118/2011).







14. Approvazione Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori comunali. (Prop. n. 15/24 sett.1)

15. 15) Approvazione Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di te-le comunicazione. (Prop. 37/2024 Sett. 6);

16. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 316/2024 del giudice di Pace di Crotone emessa in data 08.05.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2109/2020 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 08.05.2024 e notificata all’ente comunale il 17.12.2024 mediante posta elettronica certificata come per legge (Prop. n. 249/2024 Sett.7);

17. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 10015/2024 del Consiglio di Stato emessa in data 14.11.2024 e depositata in data 11.12.2024 ad esito del giudizio amministrativo iscritto al n. 3613/2023 Reg. Ric., avente ad oggetto la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sez. Prima) n. 1812/2022 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n. 248/2024 Sett.7);

18. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – sospesi di cassa in uscita nn. 75-76-77 relativi alla procedura esecutiva RGE n. 1601/2023 Tribunale di Crotone. (Prop. n. 250/2024 Sett.7);

19. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – sospesi di cassa in uscita nn. 129-130-131-132-133 relativi alla procedura esecutiva RGE n. 516/2024 Tribunale di Crotone. (Prop. n. 3/2025 Sett.7);

20. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 70/2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria emessa in data 08.01.2025 ad esito del giudizio amministrativo iscritto al n. 1902/2023 Reg. ric., avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Crotone n. 428 del 13.10.2023 depositata il 16.01.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n. 8/2025 Sett.7);

21. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 808/2024 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 21.12.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2510/2019 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 21.12.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (Prop. n. 7/2025 Sett.7);

22. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 798/2024 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 17.12.2024 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1515/2021 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 18.12.2024 e non ritualmente notificata all’ente comunale (Prop. n. 25/2025 Sett.7);

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Mario Megna