Questa mattina sono partiti gli interventi contro la processionaria del pino.

Ne dà notizia il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

Il primo intervento è in corso nelle vicinanze di Viale Ghandi.

Ulteriori interventi, sulla base delle segnalazioni già pervenute, verranno effettuati nelle prossime ore in Via Saffo, nel quartiere Papanice, in Via Giovanni Palatucci, Via Gallucci, piazza Marinai d’Italia.

Si tratta di insetti che possono provocare problemi di sensibilizzazione cutanea anche seri che possono riguardare l’uomo e gli animali, in particolare gli animali domestici.

Evitare di sostare in prossimità delle piante e/o delle aree infestate.

Evitare di asportare e/o toccare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni perché si potrebbe venire a contatto con le larve eventualmente presenti all’interno.

Nelle zone infestate non raccogliere le larve né effettuare lavori che possano diffondere nell’aria i peli urticanti, (rastrellamento delle foglie, sfalcio dell’erba).

Tenere sotto controllo bambini e animali domestici.







Per gli addetti al settore, è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (tuta, occhiali, guanti e maschere)

Per info e segnalazioni: segnalazioni.ambiente@comune.crotone.it