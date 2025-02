USB : per non dimenticare la strage di Cutro a distanza di due anni, -94 morti, tanti dispersi ( 34 bambini) che per una volontà politica italiana NON sono stati salvati!

Ancora oggi viviamo quei drammatici momenti nella notte del 26 febbraio2023, dove la gente annaspava per mettersi in salvo, dove solo la gente comune era presente nei primi momenti a prestare soccorso, perché il governo egli enti dello stato non sono voluti intervenire!

Sempre per ricordare e rinfrescare la memoria tutte le autorità italiane erano state avvisate dell’arrivo dell’imbarcazione con persone a bordo sulle spiagge calabresi, ma dietro le direttive del governo e dei ministri: piantedosi e salvini, hanno pensato bene di NON inviare i soccorsi, hanno volutamente farli affogare nel modo più disumano che si sia mai visto.

Ma non solo NON hanno predisposto i soccorsi, ma successivamente ribaltando la verità secondo quanto è emerso dalle comunicazioni di Frontex, ( e indagini ) hanno pure manipolato le carte; annotando e dichiarando falsamente che i soccorsi erano partiti, ma le condizioni atmosferiche non gli hanno permesso i soccorsi !







La disumanità più assoluta! Lotteremo per una politica diversa in materia migratoria, perché nessun umano debba morire per mancanza di soccorso alla persona!

Quando sappiamo, o meglio abbiamo constatato, che con mare forza 4/5 le imbarcazioni di soccorso nel nostro paese sono in grado di offrire assistenza e soccorso.

Ma non ci diamo pace perché ancora oggi assistiamo a coperture di responsabilità da parte di tutti, di chi doveva intervenire e NON, l’abbiamo constatato negli ultimi dibattiti di questi giorni, parlando degli enti dello stato in materia di soccorso in mare, ad una lezione all’università di Catanzaro dove ci è stato chiesto di NON trattare l’argomento “Cutro” !

Ancora peggio leggere, come i responsabili, sempre del soccorso in mare “salgono in cattedra” nelle scuole ad illustrare come si soccorre in mare in qualsiasi condizione atmosferica e con qualsiasi forza del mare!! Peccato che a parole salviamo il mondo, poi nei fatti ci ritroviamo con 100 morti sulla coscienza.

Un omicidio colposo, un naufragio voluto a danno di persone non gradite a questo governo, UN NAUFRAGIO POLITICO di questo paese; prevedibile e sicuramente scongiurabile.

USB, non si arrende dietro a nulla, vogliamo mantenere alta l’attenzione fino a quando i responsabili non verranno a galla, perché umanamente e socialmente è inaccettabile quanto accaduto, le nostre coscienze non ce lo permettono, ogni notte abbiamo quelle immagini scure della spiaggia di Cutro.

Lavorare nei termini legali perché tutta quella montagna di menzogne a cui abbiamo assistito fino ad oggi non vengano insabbiate, assolvendo politicamente chi ha responsabilità accertate!

Quella notte del 26 febbraio non fu il mare “grosso” ad uccidere i migranti che cercavano un ancora di salvezza fuori dai loro paesi martoriati da guerre e da abusi, ma una volontà politica tutta italiana di criminalizzare la migrazione, ostacolando i soccorsi di cui erano a conoscenza i giorni prima del naufragio. Il 27 febbraio ore 10,00 la USB, svolgerà presso la piazza prefettura di Catanzaro un presidio di delegati dei lavoratori migranti: con lo slogan; non possiamo più aspettare! per denunciare le violazioni dei diritti che subiscono quotidianamente nei centri di accoglienza, nei luoghi di lavoro, davanti agli uffici immigrazione, nella vita quotidiana, -dagli stagionali a chi lavora nella ristorazione o nelle famiglie! Serve una regolarizzazione di chi giornalmente vive a fianco a noi!