Lo scorso sabato si è svolta presso l’Azienda Agricola Fazzolari la “Giornata bimbi in fattoria”, organizzata dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del progetto “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2022” e del Programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). L’iniziativa, dedicata alle famiglie coinvolte nei due progetti, è stata guidata dall’equipe multidisciplinare del Servizio e da Leopoldo Fazzolari, dell’omonima azienda ospitante.

Anche questa iniziativa fa parte delle attività progettuali gestite dal Co.Pro.S.S. per conto dei cinque comuni dell’Ambito sociale di Mesoraca (Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Santa Severina e Roccabernarda) ed è destinata ai beneficiari delle azioni progettuali.

La giornata è iniziata con un momento di benvenuto e una merenda preparata per l’occasione, seguito dall’attività “Dalla farina alla pasta”, durante la quale la cuoca ha mostrato come preparare la pasta fresca, coinvolgendo poi i bambini nel processo.







ADVERTISEMENT

Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la fattoria e interagire con gli animali, come mucche, pecore, cavalli e asini. Grazie agli esperti che se ne prendono cura, i bambini hanno appreso come accudire, nutrire e raccogliere i prodotti degli animali. In particolare, è stato mostrato loro come il latte prodotto venga utilizzato nel caseificio presente in azienda. I partecipanti hanno poi potuto assistere alla creazione di bocconcini di mozzarella e ricotta, e gustare i prodotti freschi in una degustazione che ha concluso l’attività.

La giornata si è conclusa con il momento conviviale per eccellenza: il pranzo, durante il quale tutti hanno potuto assaporare i prodotti dell’Azienda Fazzolari, accompagnati da altre pietanze preparate per l’occasione.