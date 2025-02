Share on Twitter

Share on Facebook

Il nuovo ruolo dei musei per lo sviluppo dei territori: Focus Group ICOM al museo civico di Cariati

Parte il prossimo venerdì 28 febbraio dal Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati la serie di focus group organizzati per il 2025 dal Coordinamento Regionale ICOM (International Council of Museums) di Basilicata e Calabria al fine di conoscere e valorizzare i Musei presenti sul territorio interregionale e di avviare un costruttivo confronto tra professionisti museali, Istituzioni, associazioni impegnate per la crescita comune.

L’incontro in programma al Mu.MAM di Cariati, con la presenza della Coordinatrice ICOM Anna Cipparrone e della Consigliera Maria Cerzoso, sarà incentrato su “Il nuovo ruolo dei musei, per la responsabilità sociale, la sostenibilità e lo sviluppo dei territori”, un tema scelto “per la necessità di coltivare la consapevolezza sulla funzione degli istituti culturali quali attivatori di cittadinanza e motori di progresso, soprattutto nelle realtà periferiche”. E questo proprio a partire dall’intensa esperienza di Cariati.







ADVERTISEMENT

Quali benefici porta alla collettività la valorizzazione del patrimonio culturale? In che modo alimenta valori, relazioni e interazione generazionale, processi di inclusione, benessere sociale, opportunità di sviluppo economico? I linguaggi della cultura possono promuovere la coscienza e la difesa dei luoghi? Come favorire l’alleanza tra scuola e museo per condividere le reciproche potenzialità educative?

A queste domande si cercherà di rispondere nel corso del dibattito, che sarà aperto dal saluto istituzionale del Sindaco di Cariati Cataldo Minò, dei Delegati alla Cultura e ai Turismi Alda Montesanto e Antonio Scarnato e coinvolgerà la comunità museale della Sibaritide e di altre province calabresi. Previsti infatti, oltre agli interventi della Coordinatrice ICOM Cipparrone e della Direttrice del Museo di Cariati e curatrice dell’evento Assunta Scorpiniti, quelli del Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma, del Direttore del Museo Diocesano e del Codex don Pino Straface, di Fortunato Amarelli del noto museo aziendale; della Direttrice del Castello Ducale di Corigliano Agata Febbraro, della Direttrice del Parco Archeologico di Paludi Donatella Novellis, del Sistema Museale di Castrovillari Claudio Zicari. Un significativo apporto verrà anche dal mondo della scuola con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cariati Alessandro Turano e la Dirigente del locale Istituto di istruzione Superiore Sara Giulia Aiello, i quali parteciperanno con rappresentanze di docenti e studenti.

Hanno assicurato la loro presenza anche i responsabili del Museo Civico Demologico di Isola Capo Rizzuto, della Civiltà Contadina di Trebisacce e delle Ceramiche di Calabria di Seminara, oltre che di cooperative sociali e associazioni del luogo.

Le esperienze, le criticità, le proposte e le iniziative che emergeranno dall’incontro costituiranno un’importante base su cui creare nuove reti di collaborazione o consolidare quelle già esistenti, coinvolgendo le nuove generazioni in una visione responsabile e attiva della società, del patrimonio e dell’ambiente.