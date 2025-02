Share on Twitter

Share on Facebook

Mercoledì 12 febbraio 2025, si è svolto con grande successo, presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria, l’evento “PercOr.S.I.”, compreso all’interno del progetto Or.S.I. (Orientamento Sostenibile e Inclusivo).

L’incontro ha coinvolto le quarte classi del Liceo Scientifico e Linguistico di Cariati che, accompagnate dalla referente del progetto professoressa Daniela Mancini e dalle professoresse Michela Boccuti ed Emanuela Ientile, hanno preso parte a due sessioni di lavori: una mattutina e una pomeridiana.

Durante la sessione mattutina, gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le esperienze professionali di laureati Unical che si sono affermati in diverse carriere, rispondendo alle curiosità degli studenti su temi cruciali quali la scelta consapevole del percorso post-diploma, le difficoltà della ricerca di affermazione personale e l’importanza delle relazioni empatiche nel raggiungimento dei propri obiettivi. I ragazzi e le ragazze hanno partecipato attivamente, formulando domande originali e molto specifiche, che hanno arricchito il dibattito e stimolato riflessioni approfondite.

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo presso la mensa universitaria, è seguita la sessione pomeridiana dedicata ai laboratori di counseling psicologico. In questi laboratori, gli studenti hanno risposto in maniera anonima a un questionario sulle loro aspirazioni personali. La discussione che ne è seguita è stata particolarmente partecipata, permettendo ai ragazzi di confrontarsi su temi legati alla crescita personale e alla consapevolezza delle proprie scelte future.







ADVERTISEMENT

L’evento “PercOr.S.I.” si è rivelato un’esperienza estremamente formativa, che ha offerto agli studenti non solo strumenti utili per orientarsi nel loro percorso di studi, ma anche una riflessione più profonda su come le scelte professionali e personali possano essere orientate verso un futuro più consapevole e inclusivo.

Un ringraziamento speciale va alla professoressa Angela Costabile, responsabile scientifica del progetto, alla dottoressa Maria Garofalo, ai tutor e allo staff organizzativo per aver reso possibile questa giornata di orientamento e crescita.

Un plauso va alla nostra dirigente scolastica Sara Giulia Aiello per aver selezionato in modo illuminato questo importante progetto, grazie al quale gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con esperienze reali, acquisendo una maggiore consapevolezza sul proprio futuro, in un contesto che promuove l’inclusività e la sostenibilità.