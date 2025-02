Al fine di consentire lo svolgimento della Bper Crotone International Carnival Race sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06.00 del 28.02.2025 alle ore 18:00 del 05.03.2025, su via Molo Porto Nuovo nel tratto compreso tra via Miscello da Ripe e via Molo Sanità, fatta eccezione per i mezzi a servizio dei partecipanti alla regata velica;

– di chiudere al traffico veicolare dalle ore 06:00 del 28.02.2025 sino alle ore 18:00 del 05.03.2025 via Molo Porto Nuovo nel tratto compreso tra via Miscello da Ripe e via Molo Sanità;

– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06.00 del 28.02.2025 alle ore 18:00 del 05.03.2025, su via Molo Porto Vecchio e nella I e II traversa di via Molo Sanità, fatta eccezione per i mezzi a servizio dei partecipanti alla regata velica;

– di chiudere al traffico veicolare dalle ore 06:00 del 28.02.2025 sino alle ore 18:00 del 05.03.2025 via Molo Porto Vecchio e la I e II traversa di via Molo Sanità, lasciando inalterato il tratto di viabilità esterna a senso unico di marcia all’area medesima, fatta eccezione per le traverse per le quali sarà consentito il solo accesso temporaneo per operazioni di carico e scarico del pescato presso i relativi punti di vendita.

Inoltre per consentire lo svolgimento della “Carnival Parade” nell’ambito del cartellone “Carnevale crotonese 2025” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino nel tratto di via C. Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza dei Marinai esclusivamente ai residenti ed all’utenza – per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto – delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada, dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del 28 febbraio 2025;







– la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e l’incrocio con via Roma nel medesimo giorno ed orari;

– la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, sul Piazzale Ultras e in via Giustino Fortunato nel medesimo giorno ed orari.