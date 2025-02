Cirò – Il Comune di Cirò e l’Associazione “Cirò Europea” promuovono il Worhshop Tematico intitolato “Sport e Benessere, opportunità offerte dai Programmi e dai Finanziamenti europei che si terrà Venerdì 28 Febbraio alle Ore 10:00 presso Sala del Consiglio Comunale. “Si parlerà delle opportunità offerte dai programmi e dai finanziamenti europei: 𝐋’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞̀ 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐞𝐧-𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, scrive in una nota il primo cittadino- 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.

Per questo iniziative di tale spessore rappresentano per la nostra comunità una crescita socio culturale”. L’evento in occasione del Meeting Transnazionale di avvio del Progetto Europeo “Sports for All promoted by Local Authorities” di cui è capofila l’Associazione “European Laboratory on Training Education and Citizenship” (EuLabTEC) – finanziato dal Bando “Sport-2024-SSCP” del Programma Erasmus Plus e attuato, in regime di partenariato transnazionale, da EuLabTEC e i Comuni europei di Jacarilla (Spagna) e di Livadia (Grecia).







L’Agenda dei Lavori prevede – dopo i saluti istituzionali del sindaco Mario Sculco, di Nicodemo Giglio Consigliere Delegato allo Sport e ai Giovani del Comune di Cirò, e Massimo Persotti del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri – gli interventi di Miguel Romero (Project Officer dell’Agenzia Esecutiva Europea per l’Istruzione e la Cultura della Commissione Europea), Francesco Marchionni (Vice – Presidente del Consiglio Nazionale Giovani), Andreas Stamatakis (Direttore del Dipartimento Cultura, Sport e Turismo – Comune greco di Livadia e di Victor Lopez (European Project Manager del Comune spagnolo di Jacarilla.

Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Siciliani (Professore Emerito dell’Università degli Studi di Ferrara). L’evento – che prevede altresì una sessione di domande e risposte e una tavola rotonda – sarà coordinato e moderato da Luigi A. Dell’Aquila Esperto Esterno Senior della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea.