Il turismo è uno dei settori più importanti per lo sviluppo dell’economia locale e, per ampliare tutto l’anno la fruibilità della città di Crotone, un’opportunità da cogliere, è rappresentata dalla delibera regionale che ha stabilito l’allungamento del periodo di balneazione stagionale dal 1° maggio al 31 ottobre 2025 e la stagione balneare per l’intero 2025.

Infatti, afferma l’assessore al Turismo del Comune di Crotone Maria Bruni- “il mare d’inverno” inciderebbe non solo sullo sviluppo economico ma anche sull’occupazione in quanto, allungando la stagione, il personale avrebbe un impegno a lungo termine, lavoro meno precario ed un’occupazione più stabile.

Scommettere sul turismo in tutto il 2025, con stabilimenti balneari aperti e spiagge attrezzate vorrà dire, tuttavia, dover pensare alla spiaggia come luogo non prettamente balneare bensì idoneo per fare sport (windsurf, kitesurf, beach soccer e volley, yoga), mangiare qualcosa, trascorrere del tempo libero (esplorare il Cammino della Magna Graecia).







ADVERTISEMENT

In autunno, primavera ed inverno, soprattutto nel fine settimana, le spiagge crotonesi sono vissute da gente che cammina, fa sport, prende il sole, bimbi che giocano e a mare, gare di vela e in tanti vi pranzerebbero se ci fosse –sabato e domenica- qualche lido aperto con la ristorazione

Anche il flusso crocieristico, per il solo autunno 2025 mantiene un buon numero di presenze: 3178 a settembre, 5980 ad ottobre e 2790 a novembre; grazie al clima mite, dopo il tour in centro, i crocieristi scendono verso il mare e sono ben felici di trovare qualche ombrellone aperto e godersi la giornata con servizi di accoglienza

La promozione di questo nuovo modo di vivere la città anche fuori dai mesi prettamente estivi, sarà agevolata da un press tour che l’assessorato al turismo terrà in primavera, coinvolgendo blogger/instagrammer che creeranno una narrazione esperienziale del territorio. Indubbiamente, sarà necessario programmare con il SIB (Sindacato Italiano Balneari), Pro Loco, alberghi, associazioni, ristoranti, eventi ed iniziative attrattive per sollecitare le presenze di visitatori e contribuire a rafforzare il tessuto imprenditoriale