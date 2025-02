Share on Twitter

Continuano i successi di Francesco Pio Renda, che si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale FITAV nel Campionato Invernale di Fossa Olimpica, imponendosi con un vantaggio di diversi piattelli rispetto al secondo classificato.

Il campionato si è svolto su quattro prove, disputate in diversi campi della Calabria, con la finale presso i campi di tiro a volo “La Tranquilla” di San Calogero (VV). Grazie a tenacia, passione e impegno, Francesco Pio è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, portando alta la bandiera della provincia di Crotone e della società sportiva a cui è tesserato.

Un ringraziamento va alla FITAV, che ha organizzato un campionato avvincente, mettendo alla prova gli atleti anche in condizioni climatiche difficili, con giornate di gara particolarmente fredde.

Alla finale hanno partecipato circa 100 tiratori provenienti da tutta la Calabria, ma la provincia di Crotone è riuscita a distinguersi, conquistando tre medaglie.







I giovani rappresentano il futuro di ogni sport, e si auspica che sempre più ragazzi possano avvicinarsi al mondo del tiro a volo e del tiro a segno. È importante che la FITAV continui a investire in questa categoria, offrendo incentivi e affiancando ai giovani atleti tecnici qualificati. L’auspicio è la nascita di una vera e propria scuola dello sport in Calabria, per valorizzare i talenti e dare il giusto riconoscimento alla passione e all’impegno degli atleti.

Un grande in bocca al lupo a Francesco Pio Renda, con l’augurio di tanti altri successi futuri!