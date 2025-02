Proseguono, nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità Economica”, disposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli incontri con alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, volti a diffondere la cultura della legalità, soprattutto in chiave economico-finanziaria, ed ha illustrare i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza.

In tale contesto, giuste intese tra il Comando Provinciale Crotone e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone, il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha incontrato nella giornata martedì 25 febbraio presso l’Istituto “G. Gangale” di Cirò Marina, alla presenza della Dirigente scolastica e del corpo Docenti, oltre 160 studenti illustrando le attività che la Guardia di Finanza assicura a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e della criminalità economico-finanziaria.

L’Ufficiale, nell’evidenziare le finalità del progetto del Comando Generale, si è soffermato, in particolare, sull’importanza del concetto di sicurezza economica e finanziaria esaltando il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria per tutti i cittadini, ma anche sul delicato ruolo rivestito dal Corpo quale Forza di polizia al servizio della collettività per la tutela delle libertà economiche accrescendo nella platea di adolescenti la consapevolezza delle loro azioni, attraverso l’esposizione di esempi concreti di attività in materia di contraffazione e abusivismo commerciale.

Nel corso dell’incontro è stata, altresì, proposta una dimostrazione dei controlli antidroga effettuati mediante l’impiego dell’unità cinofila che ha attirato la curiosità e l’interesse di tutti i presenti. Attraverso simulazioni pratiche, i giovani hanno potuto osservare da vicino l’efficacia e la preparazione dei cani addestrati per la ricerca di stupefacenti ed altre sostanze illecite, comprendendo al contempo l’importanza del contrasto ai reati che minacciano la sicurezza pubblica.

In ottica di orientamento dei percorsi post-diploma, sono state infine illustrate le procedure di arruolamento nel Corpo indette per l’anno accademico 2025/2026, offrendo agli studenti informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione, sui requisiti di accesso e sulle fasi concorsuali.







Al termine, i presenti sono stati omaggiati di alcuni gadget recanti il logo celebrativo del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Tali iniziative testimoniano il costante presidio rappresentato dalla Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente non solo nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria, caratterizzati da elevato disvalore sociale, ma anche come organo di polizia posto al servizio della protezione dell’economia, della legalità economico-finanziaria e del cittadino.