Francesca Gallello G.I.N. Gòmez continua a ricevere importanti attestati di stima a livello internazionale. Questa volta il riconoscimento arriva dall’Egitto, dove le sue opere poetiche e i suoi articoli dedicati alla cultura, alla storia e alla pace sono spesso pubblicati e apprezzati. Il rinomato quotidiano Alrouwad News del Cairo l’ha inserita tra le 100 migliori figure letterarie e artistiche del 2024.

La selezione, effettuata dalla direzione del giornale insieme a una prestigiosa giuria, ha riconosciuto il valore della scrittrice italiana, collocandola accanto a letterati di fama internazionale. Questo importante traguardo giunge in un momento particolarmente significativo della sua carriera: Francesca Gallello ha recentemente celebrato 50 anni di attività nel mondo della scrittura, avendo pubblicato il suo primo romanzo all’età di soli 9 anni.

Il riconoscimento da parte di Alrouwad News si aggiunge a una lunga serie di premi e celebrazioni che negli ultimi anni le sono stati dedicati da diverse testate internazionali, dalla Spagna all’Albania, dall’Egitto al Marocco, alla Cina, al Giappone, alla Corea del Sud, fino agli Stati Uniti. Tra i numerosi attestati di stima ricevuti, spicca la recente nomina tra le 20 scrittrici più apprezzate per l’impegno verso la pace nel mondo e per il ruolo di ponte culturale tra i paesi, conferitale dalla prestigiosa rivista internazionale Legacy Crown Corporation (Filippine). Inoltre, Francesca Gallello è stata insignita del titolo di Ambasciatrice di Pace dal World Literary Forum for Peace and Human Rights (USA) e dalla Universal Peace Federation (Albania-Italia).

Scrittrice, articolista, poetessa, direttrice della rivista Saturno Magazine e della casa editrice Veliero, Francesca Gallello è una figura di riferimento nel panorama letterario internazionale. Le sue opere, tradotte in oltre 10 lingue, continuano a diffondere messaggi di cultura, dialogo e umanità con dedizione e umiltà, valori che da sempre la contraddistinguono.

A seguito di questo nuovo e prestigioso riconoscimento, Francesca Gallello ha espresso la sua gratitudine con queste parole:







“Con grande emozione e profonda gratitudine, desidero ringraziare la redazione e il Direttore di Alrouwad News per avermi inclusa tra le 100 migliori figure letterarie e artistiche del 2024. È un onore immenso, che mi riempie il cuore di gioia.

Il legame che sento con questa straordinaria terra, custode di antiche civiltà e culture, è profondo e unico. Ogni mio passo, ogni mia parola, è sempre stata in qualche modo ispirata dalla sua storia e dalla sua ricchezza. Per me, essere riconosciuta in un contesto tanto prestigioso è un ulteriore segno del valore che l’arte e la cultura hanno nel costruire ponti tra i popoli.”