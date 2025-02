Si è svolta questa mattina la cerimonia di riapertura del sito archeologico di via Napoli meglio noto come sito Bper.

Erano presenti il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone Stefania Argenti e Santo Vazzano del Consorzio Jobel capofila del partenariato con gli enti del terzo settore: Circolo Arci “Culture In… Movimento”, “Multitracce”, “Schola Italika Bios Pitagoricos” che cureranno, a seguito di manifestazione di interesse indetta dal Comune, la a gestione ai fini della fruizione e valorizzazione

Il sito, risalente ad un periodo compreso tra il VIII sec. a.c. e il XII d.c.), è di rilevante importanza, attrattivo per i cittadini e i turisti che lo vorranno visitare e rappresenta un periodo della storia della città, il suo importante passato che rivive attraverso i resti ivi presenti.







Si è provveduto a dotarlo di adeguati pannelli descrittivi e grafici, al fine di una migliore comprensione e leggibilità dei resti archeologici presenti. E’ stato sistemato l’impianto di areazione meccanica indispensabile per il mantenimento della salubrità dell’ambiente, ripristinato il sistema di illuminazione e di sicurezza.

“Tenevamo particolarmente a questo sito e a renderlo accessibile in maniera degna, attraverso la sua valorizzazione, assicurandone, dunque, le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, così come previsto, per il patrimonio culturale in genere, dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

“Questa città, non può che far leva sul suo ricco patrimonio culturale per innescare la ripresa. Patrimonio culturale che, tenuto conto del suo valore sociale, deve essere reso fruibile a tutti. E’ la nuova concezione dei beni culturali, quale spazio di apprendimento e di partecipazione alla vita culturale da parte di tutti. L’apertura del sito, ringrazio gli uffici per il lavoro effettuato, la cui gestione sarà affidata a soggetti qualificati che ne assicureranno la visitabilità, è stata resa possibile grazie al proficuo rapporto di collaborazione con la soprintendenza” ha detto l’assessore Corigliano.

Santo Vazzano ha anticipato che, contestualmente all’arrivo di una nave da crociera il prossimo aprile, il sito entrerà nella sua piena funzionalità coinvolgendo in particolare oltre ai turisti e i cittadini, giovani e studenti con momenti espressamente loro dedicati.

Il sindaco Voce, nell’esprimere il ringraziamento alla Soprintendenza evidenziato la sinergia che si è creata ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto al fine del raggiungimento dell’obiettivo che si inserisce nel percorso di valorizzazione dei beni culturali della città ricordando anche l’importanza del progetto Antica Kroton che si sta realizzando.