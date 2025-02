Share on Twitter

Roma, 20 febbraio 2025 – Un trionfo che riempie d’orgoglio la Calabria e il mondo del vino italiano: il Donna Giovanna, eccellenza della Tenuta Iuzzolini, ha conquistato il prestigioso titolo di “Miglior bianco in assoluto” nella guida “I Migliori Vini Italiani” di Luca Maroni. Con un punteggio straordinario di 99 punti, il Donna Giovanna si conferma una perla dell’enologia nazionale.

L’evento, svoltosi nella Capitale dal 18 al 20 febbraio, ha visto una straordinaria affluenza di pubblico, con migliaia di appassionati e operatori del settore accorsi per degustare il meglio della produzione vinicola italiana. La kermesse, che ogni anno celebra le eccellenze del vino, ha offerto ai visitatori la possibilità di assaggiare e scoprire etichette di assoluto prestigio, tra cui il bianco di punta della Tenuta Iuzzolini.

A ritirare il premio è stato il Dott. Antonio Iuzzolini, salito sul palco per rappresentare l’impegno, la passione e la dedizione che da anni caratterizzano la produzione della Tenuta. “Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro costante e della valorizzazione del nostro territorio. Il Donna Giovanna incarna la nostra filosofia: un vino elegante, strutturato e capace di raccontare la Calabria in ogni sorso” – ha dichiarato con emozione Iuzzolini.







Il Donna Giovanna, già apprezzato da critica e pubblico, continua a confermarsi un punto di riferimento nel panorama vinicolo italiano, un orgoglio per la Tenuta Iuzzolini e per tutti gli amanti del buon vino. La manifestazione romana ha dimostrato ancora una volta come la qualità e la passione possano portare le eccellenze italiane a livelli sempre più alti, conquistando il palato di esperti e appassionati.

Con questo prestigioso riconoscimento, la Tenuta Iuzzolini si proietta verso nuovi successi, consolidando la propria posizione tra le migliori realtà vitivinicole italiane.